ΗΠΑ: Νεκροί και εικόνες αποκάλυψης από την πύρινη κόλαση

Δραματική είναι η κατάσταση στην Καλιφόρνια και το Όρεγκον, όπου οι πυρκαγιές μαίνονται ανεξέλεγκτες.

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί από μια τεράστια πυρκαγιά που προκλήθηκε από κεραυνούς και κατακαίει εκτάσεις βόρεια του Σακραμέντο, στην Καλιφόρνια, απειλώντας χιλιάδες σπίτια και άλλες υποδομές, δήλωσε χθες ο σερίφης της κομητείας Μπούτε.

Τα τρία θύματα, των οποίων τα πτώματα βρέθηκαν σε δύο ξεχωριστές τοποθεσίες, σύμφωνα με τον σερίφη Κόρι Χόνεα, ανεβάζουν το συνολικό αριθμό των νεκρών από μια καταστροφική έξαρση των πυρκαγιών της Καλιφόρνιας σε τουλάχιστον 11.

Πυρκαγιές κατακαίουν χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα στην πολιτεία, αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τρέποντας σε φυγή από πυρκαγιές πρωτοφανούς κλίμακας από το 1987.

Πρωτοφανείς καταστροφές και στο Όρεγκον

Πρωτόγνωρες πυρκαγιές στο Όρεγκον έχουν καταστρέψει πέντε μικρές πόλεις και υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς, δήλωσε χθες η κυβερνήτης Κέιτ Μπράουν, καθώς οικογένειες άρχισαν να αναφέρουν απώλειες συγγενών τους.

Ισχυροί άνεμοι και καύσωνας τροφοδοτούν σχεδόν 100 πυρκαγιές από άκρη σε άκρη στις Δυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ. Το Όρεγκον είναι η πολιτεία που έχει πληγεί σφοδρότερα, καθώς μια περιοχή με διπλάσια έκταση από την πόλη της Νέας Υόρκης έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Η κοινότητα Ντιτρόιτ στο κεντρικό Όρεγκον στην κοιλάδα Σαντιάμ, το Μπλου Ρίβερ και η Βίντα στην παράκτια κομητεία Λέιν, το Φοίνιξ και το Τάλεντ στο νότιο Όρεγκον ουσιαστικά καταστράφηκαν, δήλωσε η Μπράουν σε συνέντευξη Τύπου.

Ένα 12χρονο αγόρι και η γιαγιά του πέθαναν σε μια πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στην κοινότητα της Λίον της κοιλάδας Σαντιάμ, περίπου 50 μίλια νότια του Πόρτλαντ, ανέφερε το KOIN6, επικαλούμενο την οικογένεια, η οποία είπε ότι η μητέρα του αγοριού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Αυτή θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη απώλεια ανθρώπινων ζωών και περιουσιών λόγω πυρκαγιών στην ιστορία της πολιτείας μας», τόνισε η κυβερνήτης.

Η ίδια δεν έδωσε καμία ένδειξη για το πόσοι άνθρωποι μπορεί να έχουν πεθάνει, αλλά μία από τις πιο θανατηφόρες πυρκαγιές του Όρεγκον το 1936 όταν μια πυρκαγιά κατέστρεψε την πόλη του Μπράντον, είχε αποτέλεσμα 13 νεκρούς.

Η Μπράουν ζήτησε να κηρυχθεί η πολιτεία σε ομοσπονδιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Οι άνεμοι συνεχίζουν να τροφοδοτούν αυτές τις πυρκαγιές και να τις στρέφουν προς στις πόλεις μας», είπε, προσθέτοντας ότι χιλιάδες περισσότεροι κάτοικοι του Όρεγκον θα αναγκαστούν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους τις επόμενες ώρες.

Πυροσβέστες αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν από τις ανεξέλεγκτες φλόγες που ανάγκασαν δεκάδες χιλιάδες να εκκενώσουν τα σπίτια τους - κάποιοι με μόλις μισή ώρα ειδοποίηση - και εκατοντάδες χιλιάδες να μην έχουν ηλεκτροδρότηση.

«Ήταν σαν να οδηγούσες μέσα από την κόλαση», δήλωσε η Τζόντι Έβανς στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό NewsChannel21 μετά την εκκένωση του Ντιτρόιτ, περίπου 80 χλμ δυτικά από το Σάλεμ. Η Έβανς διέφυγε από τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στο Όρεγκον, επονομαζόμενη πυρκαγιά Beachie, η οποία απειλούσε να ενωθεί με μια άλλη πυρκαγιά στα δυτικά γνωστή ως Lionshead.

Η Μίλ Σίτι, μια πόλη του Όρεγκον με περίπου 1.900 κατοίκους 24 χλμ δυτικά του Ντιτρόιτ, υπέστη σοβαρές ζημιές στα περίχωρά της και σπίτια καταστράφηκαν κατά μήκος του ποταμού Σάντιαμ, σύμφωνα με τον δήμαρχο, μετέδωσε το NewsChannel21.

Στο νότιο Όρεγκον, σε τμήματα του Μέντφορντ, μιας δημοφιλούς τοποθεσίας για συνταξιούχους, με πάνω από 80.000 κατοίκους στη γραφική κοιλάδα Ρογκ, δόθηκε εντολή εκκένωσης ή προειδοποιήσεις, καθώς μια πυρκαγιά οδήγησε στο κλείσιμο ενός τμήματος του διαπολιτειακού αυτοκινητόδρομου 5, τον κύριο αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Βορρά με τον Νότο στις Δυτικές πολιτείες.

Καθώς οι φλόγες κινήθηκαν βόρεια από το Μέντφορντ προκάλεσαν ζημιές στις μικρές πόλεις Τάλεντ με περίπου 6.000 κατοίκους και Φοίνιξ, με περίπου 5.000, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.