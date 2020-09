Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων σε όλο τον πλανήτη

Σε 4 χώρες έχουν καταγραφεί περισσότεροι από τους μισούς θανάτους. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 27 εκατομμύρια!

Η πανδημία του κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 900.000 ανθρώπους παγκοσμίως, από τα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές.

Μέχρι σήμερα στις 00:30 έχουν καταγραφεί επισήμως σε 196 χώρες και εδάφη από την έναρξη της επιδημίας συνολικά 900.052 θάνατοι και τουλάχιστον 27.711.866 κρούσματα.

Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική είναι η πλέον πληγείσα περιοχή με 300.340 θανάτους με την Ευρώπη να ακολουθεί με 219.616 θανάτους.

Πάνω από τους μισούς θανάτους εξαιτίας της Covid-19 σε όλο τον κόσμο έχουν καταγραφεί σε τέσσερις χώρες: στις ΗΠΑ (190.478), την Βραζιλία (127.464), την Ινδία (73.890) και το Μεξικό (68.484).