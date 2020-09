Αθλητικά

Πρόστιμο στη Λιντς για τη γιορτή τίτλου!

Η ομάδα του Μαρτσέλο Μπιέλσα, επιστρέφει στην Premier League μετά από 16 χρόνια απουσίας.

Πρόστιμο 20.000 λιρών επέβαλε στη Λιντς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας (FA) για χρήση πυροτεχνημάτων στον εορτασμό του θριάμβου τους στη Championship, ενώ υπήρξε και αυστηρή προειδοποίηση για μελλοντική συμπεριφορά.

H Λιντς νίκησε την Ντέρμπι με 3-1 στο Pride Park στις 19 Ιουλίου στο πρώτο τους παιχνίδι αφού στέφθηκε πρωταθλήτρια και γιόρτασε με πυροτεχνήματα έγχρωμου καπνού.

Η Λιντς κατηγορήθηκε τον Αύγουστο και χθες ένας εκπρόσωπος της FA επιβεβαίωσε στο Twitter ότι ο σύλλογος παραβίασε τον σχετικό κανόνα «αποτυγχάνοντας να διασφαλίσει ότι οι παίκτες ή και οι αξιωματούχοι συμπεριφέρθηκαν με τάξη».

Η Λιντς είχε αρχικά πρόστιμο 30.000 λίρες, αλλά αυτό μειώθηκε λόγω του γεγονότος ότι «κανείς δεν απειλήθηκε ή από τη συμπεριφορά», «κανείς δεν τραυματίστηκε» και υπήρξε «άμεση αποδοχή και συγνώμη από το σύλλογο». Η Λιντς έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην απόφαση.

Η ομάδα του Μαρτσέλο Μπιέλσα, που επιστρέφει στην Premier League μετά από 16 χρόνια απουσίας, αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ στις 12 Σεπτεμβρίου στο πρώτο παιχνίδι της νέας σεζόν.