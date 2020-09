Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ινδία: σχεδόν 100000 κρούσματα σε μια μέρα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράλληλα καταγράφηκε ο μεγαλύτερος ημερήσιος αριθμός θανάτων του τελευταίου μήνα.

Η Ινδία ανέφερε σήμερα αυξήσεις ρεκόρ στα περιστατικά μόλυνσης αλλά και τους θανάτους από το νέο κορονοϊό, με το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων να φτάσει στα 4,4 εκατομμύρια, όπως δηλώνουν τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Κατά το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκαν 95.735 νέα περιστατικά μολύνσεων, με 1.172 θανάτους (ο μεγαλύτερος αριθμός ημερήσιων θανάτων σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μήνα) με το συνολικό αριθμό να φτάνει στους 75.000 θανάτους.

Η Ινδία παρουσιάζει τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης των περιστατικών μόλυνσης σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις ΗΠΑ να βιώνουν τις πιο σοβαρές συνέπειες από την εξάπλωση του κορονοϊού.