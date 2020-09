Παράξενα

Γυναίκα ποδοσφαιριστής πήρε μεταγραφή σε αντρική ομάδα!

Έτοιμη να γράψει… Ιστορία η 33χρονη παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2011.

Μία απίστευτη ποδοσφαιρική ιστορία, εξελίσσεται αυτές τις ημέρες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Η διεθνής ποδοσφαιρίστρια από την «χώρα του ανατέλλοντος Ηλίου», Γιούκι Ναγκασάτο, η οποία αγωνίζεται ως επαγγελματίας στην Chicago Red Stars, θα παραχωρηθεί με την μορφή δανεισμού στην ιαπωνική ερασιτεχνική Hayabusa Eleven.

Το απίστευτο της υπόθεσης, έγκειται στο γεγονός ότι η Hayabusa Eleven είναι ανδρική (!) ομάδα, ενώ οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστές, καθώς η ομάδα από το Σικάγο, δεν έχει διευκρινίσει πως από επαγγελματίας, η Ναγκασάτο θα ενταχθεί ως ερασιτέχνης στην ομάδα της πατρίδας της.

«Η Γιούκι Ναγκασάτο οδεύει προς την Ιαπωνία όπου θα γράψει Ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που θα παίξει επαγγελματικά για την Hayabusa Eleven, μια ανδρική ερασιτεχνική ομάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική ανακοίνωση των Chicago Red Stars.

Με βάση όσα προβλέπει η συμφωνία των δύο πλευρών, η Ναγκασάτο, θα πρέπει να επιστρέψει στο Σικάγο για την προ-σεζόν του 2021 και ως εκ τούτου, δεν θα συμμετάσχει στην επανέναρξη του πρωταθλήματος του 2020, που διακόπηκε από την πανδημία του κορονοϊού.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η 33χρονη Ναγκασάτο, κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2011 με την εθνική Ιαπωνίας, ενώ το 2019 και με τα «χρώματα» της Chicago Red Stars, είχε τις περισσότερες τελικές πάσες στο επαγγελματικό πρωτάθλημα γυναικών της Αμερικής (NWSL).