Πολιτική

Αποφασιστικές ενέργειες για την τουρκική προκλητικότητα ζήτα η Κύπρος από την ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να μετουσιωθεί η αλληλεγγύη σε αποφασιστικές ενέργειες ζήτησε από τους Ευρωπαίους ο Πρόεδρος της Κύπρου.

Τις θέσεις που εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ,κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, την Καγκελάριο της Γερμανίας 'Αγκελα Μέρκελ και ηγέτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κύπρου Κυριάκος Κούσιος.

Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο κ. Κούσιος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε εκτεταμένα στις τουρκικές προκλήσεις και παράνομες ενέργειες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπογράμμισε ότι δεν θα πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να υποβαθμιστεί η βαρύνουσα σημασία της κατάστασης όπως διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα της τουρκικής επιθετικότητας και ότι η ΕΕ πρέπει να μετουσιώσει την έκφραση αλληλεγγύης σε αποφασιστικές ενέργειες.

Επισήμανε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες από πλευράς Ένωσης, δυστυχώς, δεν επέφεραν θετικό αποτέλεσμα και επανέλαβε ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και να υπάρξει άμεσα αποφασιστική δράση, ώστε να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα προς την Τουρκία πως η ΕΕ παραμένει ενωμένη για αντιμετώπιση των έκνομων ενεργειών της. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχίσουν να τίθενται σε κίνδυνο τα κυριαρχικά δικαιώματα και η κυριαρχία κρατών μελών. Έχουμε την υποχρέωση να στηρίξουμε τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του κ. Μισέλ, για πραγματοποίηση προπαρασκευαστικών συζητήσεων με ομάδες χωρών μελών της ΕΕ, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες στις 24-25 Σεπτεμβρίου. Στη Σύνοδο θα διεξαχθεί συζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.