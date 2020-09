Πολιτική

Μητσοτάκης – Μακρόν: κρίσιμη συνάντηση στην Κορσική

Στην κορυφή της ατζέντας η τουρκική προκλητικότητα και η αμυντική συνεργασία των δυο χωρών.

Κρίσιμο ραντεβού στην Κορσική έχει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να επισφραγίσει τη στενή συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως η έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, η ευρωπαϊκή απάντηση στο μεταναστευτικό και άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην ευρωμεσογειακή διάσκεψη. Ψηλά στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης βρίσκεται ταυτόχρονα η ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας και θέματα εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός επέλεξε με άρθρο του που δημοσιεύτηκε ταυτόχρονα σε τρεις μεγάλες ξένες εφημερίδες να απευθυνθεί στο διεθνές ακροατήριο και να αναλύσει τις ελληνικές θέσεις.

Με ανάρτησή του στο FB ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γαλλίας στην Ελλάδα, σχετικά με την πυρκαγιά στον προσφυγικό καταυλισμό της Μόριας με αναφορά στην επικείμενη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Παρόντες στη Διάσκεψη της Κορσικής θα είναι, επίσης, οι ηγέτες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Κύπρου και της Μάλτας.

Ο πρωθυπουργός φθάνει το μεσημέρι στην Κορσική και σύμφωνα με το πρόγραμμα θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας Cargese. Στη συνέχεια για τις 16:00 είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας και για τις 17:30 η συμμετοχή του στην ολομέλεια της Μεσογειακής Διάσκεψης υπό την προεδρία του κ. Μακρόν. Στις 19:30, θα δοθεί κοινή συνέντευξη Τύπου και η σημερινή μέρα θα κλείσει με επίσημο δείπνο.