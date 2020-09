Πολιτική

Γεννηματά: ο Μητσοτάκης ασκεί επικίνδυνη μυστική διπλωματία

Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι «από άρθρα του Πρωθυπουργού στον διεθνή τύπο, πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει “έγγραφη συμφωνία” με την Τουρκία κατά την τριμερή συνάντηση του Βερολίνου».

Η κυρία Γεννηματά υπογραμμίζει στη συνέχεια ότι «ο κ. Μητσοτάκης το απέκρυψε και από τα κόμματα και από τον Ελληνικό λαό. Ζητούμε το κείμενο της συμφωνίας να δοθεί αμέσως στα πολιτικά κόμματα.

Επιβεβαιώνεται ότι ασκεί επικίνδυνη μυστική διπλωματία. Χειρίζεται τα θέματα μόνος του, χωρίς κανείς να του έχει δώσει λευκή επιταγή. Έχει αποκλειστικά την ευθύνη για τους χειρισμούς και τα αποτελέσματα» και καταλήγει, «επιτέλους που το πάει ο κ. Μητσοτάκης; Ως εδώ και μη παρέκει».