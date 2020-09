Κοινωνία

Λέσβος: Έδεσε το πλοίο για τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών

Σε απόσταση 100χλμ από την πόλη της Μυτιλήνης έδεσε τα πλοίο. Μπλόκα από τους κατοίκους και αντιδράσεις από τον Δήμαρχο.

Στο λιμάνι του Σιγρίου στη δυτική Λέσβο, 100 χιλιόμετρα από τη Μυτιλήνη, έδεσε, νωρίς σήμερα το πρωί, το πλοίο «Blue Star Chios» στο οποίο, σύμφωνα με το σχέδιο της Κυβέρνησης που ανακοινώθηκε χθες στη Μυτιλήνη, θα στεγασθούν 1000 άτομα από τους πυρόπληκτους πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν σε δρόμους και χωράφια. 'Αλλοι τόσοι θα στεγασθούν σε αρματαγωγά του Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία δεν έχουν φτάσει ακόμα στη Μυτιλήνη.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της Μόριας με τη συμπαράσταση της δημοτικής Αρχής Μυτιλήνης κατέλαβαν από νωρίς τον πρώτο δρόμο που οδηγεί στις καμένες εγκαταστάσεις του ΚΥΤ της Μόριας, με στόχο να μην επιτρέψουν την πρόσβαση σε αυτό μηχανημάτων και υποδομών για τον καθαρισμό και την προσωρινή λειτουργία του χώρου ως καταυλισμός. Από την άλλη πλευρά του δρόμου, η πρόσβαση δεν είναι δυνατή αφού εκεί βρίσκονται οι πυρόπληκτοι.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, ανέφερε σχετικά πως ασπαζόμενος την αγανάκτηση των δημοτών για την παρούσα κατάσταση και τηρώντας απαρέγκλιτα τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεχίσει να προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις για το οριστικό κλείσιμο του ΚΥΤ Μόριας, εμμένοντας στην απόφαση «καμία δομή στη Λέσβο».

Ο δήμαρχος καλεί «όποιον θέλει και μπορεί να βρεθεί το πλάι του, ώστε να συνδράμει και εκείνος στην κρίσιμη αυτή στιγμή, που μπορεί να σηματοδοτήσει το οριστικό κλείσιμο του ΚΥΤ Μόριας».

Μηταράκης: Bασικές προτεραιότητες μας η άμεση στέγαση ευάλωτων και οικογενειών και η κανονική συνέχιση της τροφοδοσίας τους

«Αυτή τη στιγμή χρειάζεται ρεαλισμός από όλους», τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης με αφορμή τα γεγονότα στην Μόρια, σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΙ, επισημαίνοντας ότι τρεις είναι οι βασικές προτεραιότητες: «η συνέχιση της τροφοδοσίας, το στήσιμο των σκηνών και η μεταφορά των ευάλωτων και των οικογενειών», ώστε, όπως επεσήμανε «μέχρι το βράδυ να μην έχουμε άστεγες οικογένειες».

Ο κ. Νότης Μηταράκης, με αφορμή το χθεσινοβραδινό δεύτερο μέτωπο της φωτιάς στο ΚΥΤ της Μόριας ανέφερε τα εξής: «Χθες ενώ δούλευαν τα μηχανήματα του στρατού για να δημιουργήσουν χώρο, ώστε να κοιμηθούν το βράδυ κάποιοι και κάποιοι άλλοι σε πλοίο, -ενώ τα ασυνόδευτα είχαν ήδη φύγει με ειδικές πτήσεις από το νησί- δημιουργήθηκαν νέες εστίες πυρκαγιάς και παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής απέκλεισαν την πρόσβαση προς την Μόρια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μέτωπα. Έχουμε το μέτωπο των μεταναστών, οι οποίοι εκβιάζουν για να φύγουν και δυστυχώς δεν υπάρχει η απαραίτητη ευθύνη που χρειάζεται στα δύσκολα από τους τοπικούς άρχοντες συνολικά».

Αναφερόμενος στις ενέργειες που έγιναν τους προηγούμενους μήνες για την αποσυμφόρηση της Μόριας, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε ότι «οι ροές είναι μειωμένες κατά 89% και αυτό έγινε λόγω της τεράστιας προσπάθειας της κυβέρνησης, ενώ 13.500 άτομα είχαν φύγει από την αρχή του έτους από την Μόρια, ώστε σήμερα να έχει 12.000 διαμένοντες και όχι 20.000 που είχε φτάσει κάποια στιγμή».

Σε ό,τι αφορά την νέα κλειστή δομή της Μόριας, ο κ. Νότης Μηταράκης είπε πως «από τον Φεβρουάριο λέγαμε ότι έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις στην Λέσβο και στη Χίο λόγω αντιδράσεων. Οι Υπηρεσίες ασύλου έχουν αυξήσει φέτος την παραγωγικότητα τους εδώ στη Μυτιλήνη κατά 150% και θεωρώ ότι η μέγιστη παραμονή στα νησιά δεν θα υπερβαίνει πλέον τους έξι μήνες. Οι νέες δομές προχωράνε ήδη στη Σάμο, στην Κω και στη Λέρο. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε μικρότερες δομές, ασφαλέστερες και με ανθρώπινες συνθήκες. Αυτό το κάνουμε σε τρία νησιά και είναι αναγκαίο να γίνει και εδώ, στην Λέσβο».