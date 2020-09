Αθλητικά

Αυλαία για την Super League

Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινά το ιδιαίτερο φετινό πρωτάθλημα, ενώ η 1η αγωνιστική ολοκληρώνεται …Δεκέμβριο.

Εν μέσω πανδημίας, το πρωτάθλημα της Super League 1 ανοίγει την αυλαία του το τριήμερο 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής δεν θα διεξαχθούν όλα αυτές τις ημερομηνίες, καθώς δύο αγώνες θα μείνουν σε εκκρεμότητα!

Τα...πρώτα φώτα θα ανάψουν την Παρασκευή (11/9) στη Θεσσαλονίκη, με τον Άρη να υποδέχεται τη Λαμία και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΛ. Και οι δυο ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν να σκέφτονται και τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις: οι «κίτρινοι» αντιμετωπίζουν την Κόλος Κοβαλίβκα για το β’ προκριματικό γύρο του Europa League και οι «ασπρόμαυροι» την Μπενφίκα για τον γ’ προκριματικό γύρο του Champions League.

Μία ημέρα αργότερα, ο – επίσης Ευρωπαίος – ΟΦΗ περιμένει τον Παναιτωλικό στο Ηράκλειο, έχοντας κι αυτός στο πίσω μέρος του μυαλού του την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Λεμεσού για το β’ προκριματικό γύρο του Europa League.

Την Κυριακή (13/9), ο φιλόδοξος Ατρόμητος κοντράρεται με τον Βόλο στο Περιστέρι ενώ ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη αποστολή στην Τρίπολη απέναντι στον τοπικό Αστέρα.

Λόγω των ειδικών συνθηκών, η σύγκρουση των νεοφώτιστων Απόλλωνα Σμύρνης και ΠΑΣ Γιάννενα μετατέθηκε για τον Οκτώβριο ενώ αυτή της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού πήγε για τον Δεκέμβριο, με τις δυο ομάδες να κοντράρονται το Σάββατο (12/9) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για το Κύπελλο Ελλάδας!

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Super League:

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

18:15 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Λαμία

20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

18:00 «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ΟΦΗ – Παναιτωλικός

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

18:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – ΝΠΣ Βόλος

20:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

18:15 «Γεώργιος Καμάρας», Απόλλων Σμύρνης – ΠΑΣ Γιάννενα

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου

19:30 Ολυμπιακό Στάδιο, ΑΕΚ – Ολυμπιακός