Τι έδειξε η έρευνα σε 10 εκατομμύρια άστρα για εξωγήινους

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έως τώρα έρευνα του είδους της.

Η μεγαλύτερη έως τώρα έρευνα στον ουρανό, γύρω από περίπου 10,3 εκατομμύρια άστρα, για μια ακόμη φορά απέβη άκαρπη, καθώς απέτυχε να ανιχνεύσει την παραμικρή τεχνολογική «υπογραφή» κάποιου εξωγήινου πολιτισμού. Οι επιστήμονες πάντως δεν το βάζουν κάτω και συνεχίζουν τις προσπάθειες τους.

Η νέα έρευνα στο νότιο αστερισμό των Ιστίων, η οποία έγινε με το αυστραλιανό ραδιοτηλεσκόπιο χαμηλής συχνότητας MWA (Murchison Widefield Array), αφορούσε κυρίως τον εντοπισμό κάποιου επικοινωνιακού σήματος που θα μπορούσε να προέρχεται από νοήμονα όντα «εκεί έξω».

«Δεν είναι παράξενο που δεν βρήκαμε τίποτε. Υπάρχουν ακόμη τόσες πολλές άγνωστες μεταβλητές. Η αναζήτηση ζωής έξω από το ηλιακό σύστημα μας συνιστά μεγάλη πρόκληση. Δεν ξέρουμε πότε, πώς ή τι είδους σήμα μπορεί να λάβουμε και θα αποτελεί ένδειξη ότι δεν είμαστε μόνοι μας στο γαλαξία μας», δήλωσε η αστροφυσικός Τσενόα Τρεμπλέι του τμήματος αστρονομίας και διαστημικής επιστήμης του σημαντικότερου ερευνητικού οργανισμού της Αυστραλίας CSIRO.

Με βάση την εκτίμηση ότι στο γαλαξία μας υπάρχουν περίπου 100 δισεκατομμύρια άστρα, με τα περισσότερα από αυτά να έχουν εξωπλανήτες γύρω τους, υπάρχουν ασφαλώς ακόμη πολλά περιθώρια για έρευνα. «Δέκα εκατομμύρια άστρα δεν φαίνονται πολλά. Έως τώρα έχουμε ψάξει μόνο το 0,001% του γαλαξία μας. Είναι σαν οι ωκεανοί να περιείχαν μόνο 30 ψάρια και εμείς να προσπαθούσαμε να τα βρούμε ψάχνοντας μια περιοχή με μέγεθος πισίνας στην πίσω αυλή του σπιτιού. Οι πιθανότητες να βρίσκαμε κάποιο από αυτά τα ψάρια, θα ήταν μικρή», πρόσθεσε η Τρεμπλέι, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς.

Η έρευνα για πιθανές εξωγήινες «τεχνο-υπογραφές» θα δεχθεί νέα ώθηση στο άμεσο μέλλον χάρη στο νέο μεγάλο τηλεσκόπιο SKA (Square Kilometer Array).