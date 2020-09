Πολιτική

Βαρβιτσιώτης: Η ΕΕ πρέπει να στείλει ισχυρό μήνυμα στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ, παρουσίασε όλο το φάσμα των τουρκικών προκλήσεων τους τελευταίους επτά μήνες, στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Της Μαρίας Αρώνη

Την ανάγκη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στην Άγκυρα για να τερματίσει τις απειλές και να προσέλθει σε «καλόπιστο διάλογο» με στόχο την επίλυση των διαφορών, επισήμανε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, μιλώντας σήμερα για την τουρκική επιθετικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ο Μ. Βαρβιτσιώτης τόνισε ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο όχι μόνο την ασφάλεια στην περιοχή αυτή, αλλά και στην Ευρώπη. Οι ενέργειες της Τουρκίας, είπε, αποτελούν «ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και υπονομεύουν τα συμφέροντα της ΕΕ.

Ο Έλληνας Υπουργός παρουσίασε όλο το φάσμα των τουρκικών προκλήσεων τους τελευταίους επτά μήνες, αναφερόμενος στα γεγονότα του Μαρτίου στον Έβρο και στις προσπάθειες της Άγκυρας να εργαλειοποιήσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο , στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί και στις παράνομες εξορυκτικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συνεχίζοντας, ο Έλληνας Υπουργός ανέφερε ότι η Τουρκία τους θερινούς μήνες κλιμάκωσε την προκλητική της συμπεριφορά, αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου με μία επιθετικότητα η οποία στράφηκε κατά οποιουδήποτε αμφισβήτησε αυτή την προκλητική δράση και συμπεριφορά. Τόνισε, επίσης, ότι από τις 21 Ιουλίου η Τουρκία έχει εκδώσει διαδοχικές NAVTEX, δεσμεύοντας περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αποστέλλοντας ερευνητικό σκάφος με συνοδεία 12 πολεμικών πλοίων στην περιοχή και πυροδοτώντας ακόμα περισσότερο την ένταση.

Ο Μ. Βαρβιτσιώτης τόνισε ότι η αποκλιμάκωση πρέπει να έρθει από την Τουρκία, η οποία προκαλεί την ένταση και υπογράμμισε την ανάγκη να αποσυρθούν τα τουρκικά πλοία , διερευνητικά και πολεμικά, που παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Στη συνέχεια, δήλωσε ότι το επόμενο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης Σεπτεμβρίου θα πρέπει να στείλει ένα «ισχυρό μήνυμα» στην Άγκυρα, προκειμένου να αλλάξει συμπεριφορά, να τερματίσει τις απειλές και να προσέλθει σε έναν «καλόπιστο διάλογο» με στόχο την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Πρόσθεσε, δε, ότι αν η Τουρκία συνεχίσει την προκλητική πορεία που ακολουθεί μέχρι στιγμής, η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει «έξυπνα μέτρα κατά της Τουρκίας», δηλαδή κυρώσεις, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και να μην υπάρχει «χώρος» για προκλητική συμπεριφορά.

Ο Μ. Βαρβιτσιώτης ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να επιλύσει με την Τουρκία τα ζητήματα που αφορούν τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών με διάλογο και πρόσθεσε ότι αν αποτύχει ο διάλογος, τότε τα ζητήματα θα πρέπει να επιλυθούν μέσω μιας κοινής προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

"Δε θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό με όπλα, αλλά ο διάλογος αυτός δεν μπορεί να γίνει υπό στρατιωτική πίεση και απειλές", ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών.