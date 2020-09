Πολιτική

Πέτσας για Μόρια: κάποιοι δε σέβονται τη χώρα που τους φιλοξενεί

«Είναι ήδη προφανές πως τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη Μόρια εγείρουν σοβαρά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ανθρωπισμού και προστασίας της δημόσιας υγείας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Και γι’ αυτούς τους λόγους η κατάσταση στη Μόρια που έχει διαμορφωθεί από τα ξημερώματα της Τετάρτης δεν μπορεί να συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αποφασίστηκε να υπάρξει συντονισμένη κινητοποίηση για την παροχή άμεσης στήριξης, στέγασης, σίτισης και υγειονομικής προστασίας στους ευάλωτους αυτούς ανθρώπους αλλά και αποφασιστικότητα στη φύλαξη των συνόρων μας που είναι και εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης».

Τετρακόσια έξι ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν εκτός Λέσβου

Αναλυτικά, αναφερόμενος στην κατάσταση στη Λέσβο, ο κ. Πέτσας τόνισε κατά την ενημέρωση ότι: Το νησί κηρύχθηκε άμεσα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τέσσερις μήνες και κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται ήδη εκεί για να εκτιμήσει την κατάσταση και να συντονίσει τις ενέργειες για την αντιμετώπισή της. Από χθες το πρωί και μέχρι το βράδυ, με συντονισμένες ενέργειες υπουργείων σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων, είχε αντιμετωπιστεί η πρώτη πυρκαγιά που ξεκίνησε από αιτούντες άσυλο ως αντίδραση στα μέτρα καραντίνας λόγω κρουσμάτων.

Η δομή είχε μερικώς εκκενωθεί χάρις σε υπεράνθρωπες προσπάθειες χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί και θύματα. Τετρακόσια έξι ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν εκτός Λέσβου σε τρεις διαφορετικές αποστολές, με την τελευταία αποστολή αποτελούμενη από 86 ανήλικα, να πραγματοποιείται σήμερα το πρωί. Επιπλέον είχε καταπλεύσει από τα ξημερώματα πλοίο για να φιλοξενήσει οικογένειες και παράλληλα γίνονταν εργασίες στη Μόρια ώστε να μην υπάρξουν άστεγες οικογένειες το βράδυ.

"Ό,τι είχαν στο μυαλό τους όσοι έβαζαν τις φωτιές στη Μόρια, να το ξεχάσουν"

Στο σημείο αυτό ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «κάποιοι δε σέβονται τη χώρα που τους φιλοξενεί και πασχίζουν να αποδείξουν ότι δεν ψάχνουν διαβατήριο για μια καλύτερη ζωή. Αντίθετα εκμεταλλεύονται κάθε αφορμή για να πυρπολήσουν κάθε λύση και τελικά να διαιωνίζουν το πρόβλημα. Έτσι έβαλαν δεύτερη πυρκαγιά που κατέστρεψε χθες αργά το βράδυ το μεγαλύτερο μέρος της δομής. Για να ξανα-αφήσουν άστεγους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, με πρώτες τις οικογένειες με παιδιά. Και το έκαναν αυτό γιατί θεώρησαν ότι αν πυρπολήσουν τη Μόρια, θα φύγουν αδιακρίτως από το νησί. Τους λέμε ότι δεν κατάλαβαν. Δεν πρόκειται να φύγουν εξαιτίας της φωτιάς, παρά μόνο τα ασυνόδευτα ανήλικα που ήδη μεταφέρθηκαν. Επομένως, ό,τι είχαν στο μυαλό τους όσοι έβαζαν τις φωτιές, να το ξεχάσουν».

Και πρόσθεσε: Από εκεί και πέρα η Πολιτεία κινείται στο εξής τρίπτυχο: Στέγη, σίτιση, προστασία.

Σήμερα εντός της ημέρας θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την στέγαση αρχικά των ευάλωτων και των οικογενειών. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Αναφορικά με τη σίτιση, ήδη συνεχίζεται η ημερήσια τροφοδοσία, κανονικά, στα σημεία που έχουν συγκεντρωθεί προσωρινά οι πρόσφυγες και μετανάστες, σε συνεργασία με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Αναφορικά με την προστασία, πρώτα από όλα, πρέπει να συγκρατηθεί τυχόν διασπορά του κορονοϊού.

Για τον λόγο αυτό, έχουν ξεκινήσει να γίνονται χιλιάδες μοριακά τέστ (PCR), καθώς έχουν ήδη σταλεί στο νησί επιπλέον περίπου 19 χιλιάδες, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Και θα ακολουθήσουν και άλλα, σύμφωνα με τις ενέργειες που κάνει η Κυβέρνηση συνολικά και το υπουργείο Υγείας ειδικότερα».

Όπως επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «Σκοπός είναι να μπει μια τάξη. Και για να μπει, πρέπει να στεγαστούν οι πρόσφυγες και μετανάστες, να γίνουν τα τέστ, να περιχαρακωθούν τα τυχόν κρούσματα και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Και για αυτό δεν χωρεί διχασμός και ανευθυνότητα. Αντίθετα, η κυβέρνηση απευθύνει κάλεσμα ενότητας και υπευθυνότητας. Από αρχαιοτάτων χρόνων, στην πανέμορφη πατρίδα μας, προσφέρουμε πάντα ένα καταφύγιο και ένα ποτήρι νερό σε όποιον το έχει ανάγκη. Ποιος δεν το θέλει αυτό; Είναι αδιανόητο να κλείνουμε τα μάτια σε μια πραγματικότητα και να πιστεύουμε ότι θα εξαφανιστεί ως δια μαγείας. Οι άνθρωποι αυτοί κάπου πρέπει να στεγαστούν. Και φυσικά, η προσωρινή στέγασή τους δεν σημαίνει ότι μας αποπροσανατολίζει από το βασικό μας στόχο την αποσυμφόρηση και την κατασκευή μιας κλειστής, ελεγχόμενης, δομής.

Όσον αφορά το πρώτο, την αποσυμφόρηση, αποδείξαμε ότι το κάνουμε. Από 21 χιλιάδες περίπου που ήταν οι διαμένοντες στο ΚΥΤ της Μόριας πριν από μήνες, καταφέραμε να τους μειώσαμε σε περίπου 12 χιλιάδες σήμερα. Και με την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και τις αυξημένες επιστροφές μέχρι το τέλος του έτους η εκτίμηση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ότι θα περιορίζονταν σε περίπου 7 χιλιάδες.

Όσον αφορά την κλειστή δομή, αυτή θα είχε προχωρήσει και τώρα θα ήταν στα τελευταία της στάδια αν δεν είχαν υπάρξει τα γεγονότα του Φεβρουαρίου.

Καλούμε λοιπόν την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναλάβει την ευθύνη της. Ώστε με συνεργασία, να αντιμετωπίσουμε την κρίση άμεσα και να δώσουμε μόνιμη διέξοδο μεσοπρόθεσμα».

Η Ελλάδα ενημέρωσε αναλυτικά χθες τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ για τις τουρκικές προκλήσεις

Στη συνέχεια ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στις διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας, «Χθες, κατόπιν πρωτοβουλίας της Ελλάδας, συζητήθηκαν στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο που είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο του ΝΑΤΟ οι τουρκικές προκλήσεις. Δόθηκε έτσι η ευκαιρία στην ελληνική πλευρά να ενημερώσει αναλυτικά τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ για τις παράνομες και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας ενός μέλους δηλαδή της Συμμαχίας σε βάρος, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της ασφάλειας και της συνοχής της ίδιας της Συμμαχίας.

Υπήρξε εκτενής παρουσίαση της τουρκικής παραβατικότητας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αναδείχθηκε η τουρκική υπαιτιότητα και επισημάνθηκαν οι επιπτώσεις της στην ασφάλεια της Νότιας πτέρυγας της Συμμαχίας. Επισημάνθηκε, ακόμη, τόσο από την Ελληνική πλευρά, όσο και από άλλους Συμμάχους, η δέσμευση των μελών της Συμμαχίας στο 'Αρθρο 1 του Καταστατικού Χάρτη ΝΑΤΟ, που παραπέμπει στον Χάρτη των Η.Ε. και ειδικότερα στη δέσμευση για ειρηνική επίλυση διαφορών και την υποχρέωση μη χρήσης, ή απειλής βίας».

Τόνισε επίσης ότι «επαναλήφθηκε η διακηρυγμένη θέση μας για την αποκλιμάκωση της έντασης. Ότι δηλαδή απαραίτητη συνθήκη για την αποκλιμάκωση είναι η απομάκρυνση του Oruc Reis και των συνοδευτικών πολεμικών πλοίων από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Όπως άλλωστε δημόσια έχει υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης η θέση μας είναι ξεκάθαρη και συνοψίζεται σε έξι λέξεις: Σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις. Πάντοτε βέβαια στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης των Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας. Για τη μια και μόνη εκκρεμότητα που αφορά στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο προτάσεων του ΝΑΤΟ για ενδεχόμενο μηχανισμό αποκλιμάκωσης, η ελληνική πλευρά θα υποβάλει σήμερα στη Γραμματεία του ΝΑΤΟ, τα σχόλιά της».