Διπλωματικές πηγές: η συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου επεκτείνει και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

«Η Συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου δεν επεκτείνει απλώς το εύρος άσκησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά επεκτείνει και το χώρο εφαρμογής της νομοθεσίας αλλά και της δικαιοδοσίας της ΕΕ στην ίδια θαλάσσια περιοχή», επεσήμανε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατά τη σημερινή του συνομιλία με τον Επίτροπο για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία κ. Virginijus Sinkevicius.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, «Της συνομιλίας είχε προηγηθεί και σχετική επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών προς τον Επίτροπο, δια της οποίας τον ενημέρωσε επίσημα για το πλαίσιο υπογραφής της συμφωνίας οριοθέτησης Ελλάδας-Αιγύπτου και για τη συνακόλουθη επέκταση του πεδίου εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και δικαιοδοσίας της ΕΕ στο τμήμα της ελληνικής ΑΟΖ που περιλαμβάνεται στη συμφωνία.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή αποτελεί πλέον και ύδατα της ΕΕ στα οποία θα εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο στο πλαίσιο και του άρθρου 52 της Συνθήκης της ΕΕ. Συζητήθηκε επίσης η προτεραιότητα που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση σε ζητήματα Πράσινης Οικονομίας, περιβαλλοντικής προστασίας και βιωσιμότητας αλιευμάτων».

Ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί με τον Επίτροπο κ. Sinkevicius προσεχώς, στην Αθήνα ή στις Βρυξέλλες.