Κόσμος

Μακρόν: πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε ότι η χώρα του και η Γερμανία, «εργάζονται πάνω σε μια κοινή πρόταση για να δεχθούν πρόσφυγες, κυρίως ανήλικους, από τη Μόρια».

Η Γαλλία και η Γερμανία εργάζονται πάνω σε μια κοινή πρόταση για να δεχθούν πρόσφυγες, κυρίως ανήλικους, που έχουν μείνει άστεγοι μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο ΚΥΤ της Μόριας, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

“Μια πρώτη συντονισμένη απάντηση” με τη Γερμανία αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, σχολίασε ο Μακρόν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από την Κορσική, όπου θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη (MED7).

Ο Γάλλος πρόεδρος επεσήμανε ότι ο ίδιος και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ επιθυμούν να “υποβάλλουμε μια πρόταση (...) και να προσπαθήσουμε να πείσουμε όσο περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες γίνεται να δεχθούν πρόσφυγες, κυρίως ανήλικους, που βρίσκονται σε αυτούς τους καταυλισμούς”.

“Οι φρικτές εικόνες, η φρικτή πραγματικότητα” σημαίνει ότι “πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα και παράλληλα να σταθούμε στο ύψος των ευρωπαϊκών αξιών”, τόνισε ο Μακρόν.