Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός και νέοι: εφιαλτικά στοιχεία για διασωληνώσεις και νοσηλεία σε ΜΕΘ

Έρευνα Αμερικανών επιστημόνων που ανέλυσαν στοιχεία από τις ΗΠΑ , επιβεβαιώνει ότι οι νέοι κάθε άλλο παρά άτρωτοι είναι απέναντι στον κορονοϊό.

Τουλάχιστον ένας στους πέντε ασθενείς ηλικίας 18 έως 34 ετών που εισάγεται στο νοσοκομείο λόγω λοίμωξης Covid-19, θα χρειασθεί εισαγωγή στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), ενώ ο ένας στους δέκα τελικά θα διασωληνωθεί. Αυτό είναι το συμπέρασμα Αμερικανών επιστημόνων που ανέλυσαν στοιχεία από τις ΗΠΑ και η έρευνα τους επιβεβαιώνει ότι οι νέοι κάθε άλλο παρά άτρωτοι είναι απέναντι στον κορονοϊό SARS-CoV-2.

Μολονότι, σύμφωνα και με τα νέα ευρήματα, οι νέοι ενήλικες κινδυνεύουν λιγότερο να αρρωστήσουν σοβαρά από Covid-19, σε σχέση με τους μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα εμφανίσουν επιπλοκές που μπορεί να είναι έως και θανατηφόρες.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Σκοτ Σόλομον της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό JAMA Internal Medicine, ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 63.103 άτομα που νοσηλεύθηκαν με Covid-19 σε 419 αμερικανικά νοσοκομεία στη διάρκεια της πανδημίας, εκ των οποίων 3.222 (το 5%) ήσαν 18 έως 34 ετών, με μέση ηλικία τα 28 έτη.

Από αυτούς τους νέους, το 21% χρειάστηκε εισαγωγή σε ΜΕΘ και το 10% διασωλήνωση, ενώ το 3% τελικά πέθαναν. Οι πολύ παχύσαρκοι νέοι (με δείκτη σωματικής μάζας άνω του 40) και εκείνοι με υπέρταση είχαν υπερδιπλάσιο κίνδυνο θανάτου από Covid-19, ενώ ο κίνδυνος ήταν σχεδόν διπλάσιος για όσους είχαν διαβήτη.

«Μπορεί ο κίνδυνος νοσηλείας για τους νέους να είναι σχετικά χαμηλός, όμως για όσους χρειαστούν εισαγωγή σε νοσοκομείο, οι κίνδυνοι είναι σημαντικοί. Ο κίνδυνος θανάτου τους είναι περίπου διπλάσιος σε σχέση με ένα συνομήλικο ασθενή που παθαίνει έμφραγμα», τόνισε ο δρ Σόλομον.