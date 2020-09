Κοινωνία

Φωτιά σε Ραφήνα και Αρτέμιδα

Κάτοικοι έχουν ξεκινήσει να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο ανάμεσα σε Αρτέμιδα και Ραφήνα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έχουν σπεύσει 65 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 οχήματα, το ΜΕΤΠΕ και 3 ελικόπτερα ενώ στην κατάσβεση της φωτιάς βοηθούν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά ξέσπασε σε χώρο με ξερά χόρτα και έχει πάρει διαστάσεις. Στην περιοχή υπάρχουν και διάσπαρτα σπίτια.

Αν και αρχικά εκφράστηκαν φόβοι ότι κάτοικοι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα και η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.