Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κι άλλος νεκρός στην χώρα μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους 298 οι νεκροί. Κατέληξε ασθενής στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Ακόμη ένας θάνατος καταγράφηκε, την Πέμπτη, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών από κορονοϊό στους 298.

Πρόκειται για έναν άντρα 95 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας και είχε υποκείμενα νοσήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος κατέληξε στις 3:20 τα ξημερώματα στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.