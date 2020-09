Κόσμος

ΗΠΑ: μωρό 1 έτους μεταξύ των νεκρών από τις πυρκαγιές

Οι πυρκαγιές εκτείνονται από την πολιτεία Ουάσινγκτον, στα σύνορα με τον Καναδά, ως το Σαν Ντιέγκο στο νότιο τμήμα της Καλιφόρνιας.

Μια αίσθηση κόλασης και σκηνές Αποκάλυψης: τροφοδοτημένες από την ξηρασία και τους ισχυρούς ανέμους, πυρκαγιές άνευ προηγουμένου εξακολουθούσαν να κατακαίνε χθες Τετάρτη τη δυτική ακτή των ΗΠΑ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων, ανάμεσά τους και ένα νήπιο ενός έτους.

Το παιδί εντόπισαν διασώστες δίπλα στους γονείς του, που φέρουν σοβαρά εγκαύματα, στην πολιτεία Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε χθες το γραφείο του σερίφη της κομητείας Οκανόγκαν. Και οι τρεις προσπαθούσαν να γλιτώσουν από τις φλόγες.

Στο Όρεγκον έγιναν στάχτη 1.200.000 στρέμματα, ενώ μεγάλο μέρος τουλάχιστον πέντε κωμοπόλεων καταστράφηκε από τις “άνευ προηγουμένου στην Ιστορία” πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην πολιτεία, σύμφωνα με την κυβερνήτη Κέιτ Μπράουν.

Οι αρχές αναμένουν “μεγάλες απώλειες σε ό,τι αφορά κτίρια και ανθρώπινες ζωές”, ενώ είναι σε εξέλιξη μαζικές εκκενώσεις, πρόσθεσε η ίδια στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί χθες στο Όρεγκον, ανακοίνωσε λίγο αργότερα ο σερίφης της κομητείας Μάριον στο βορειοδυτικό τμήμα της πολιτείας. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για ένα 12χρονο αγόρι και τη γιαγιά του.

Ουρανός πορτοκαλί και σκοτεινός

Στην Καλιφόρνια περισσότερες από 20 πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται, ενώ φέτος από τις φωτιές χουν καταστραφεί περισσότερα από 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην πολιτεία, ρεκόρ από το 1987 οπότε διατηρούνται αρχεία.

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, ανακοίνωσαν οι αρχές της κομητεία Μπουτ.

Στο Σαν Φρανσίσκο οι κάτοικοι ξύπνησαν με έναν ουρανό πορτοκαλί και σκοτεινό λόγω του καπνού από τις πυρκαγιές που μαίνονται πιο βόρεια. Το μεσημέρι τα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν με αναμμένα τα φώτα.

Σχεδόν 1.000 πυροσβέστες μάχονται για να κατασβέσουν την Creek Fire στην περιοχή του Φρέσνο, η οποία έχει εξαπλωθεί σε μια έκταση 650.000 στρεμμάτων.

Πιο νότια, κοντά στο Λος Άντζελες, η Bobcat Fire έχει καταστρέψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα γης και εξακολουθεί να μαίνεται εκτός ελέγχου, σύμφωνα με τους πυροσβέστες της περιοχής.

Εντολή εκκένωσης έχει εκδοθεί για τους κατοίκους μιας περιοχής κοντά στο Σαν Ντιέγκο, όπου έχουν καταστραφεί σχεδόν 70.000 στρέμματα από την Valley Fire, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

“Ένας νέος κόσμος”

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Ουάσινγκτον Τζέι Ίνσλι επεσήμανε την Τρίτη ότι εννέα νέες “σημαντικές” εστίες έχουν κάψει περισσότερα από 1.330.000 στρέμματα σε διάστημα 24 ωρών, επιφάνεια διπλάσια σε σχέση με αυτή που κάηκε όλο το 2019.

“Ζούμε σε έναν νέο κόσμο, δεν είναι πλέον η Ουάσινγκτον που γνωρίζαμε”, κατήγγειλε, αναφερόμενος στην κλιματική αλλαγή η οποία ευθύνεται σύμφωνα με εκείνο για τις τεράστιες πυρκαγιές.

“Οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι τόσο ξηρές, τόσο ζεστές, με τόσο ισχυρούς ανέμους διότι το κλίμα άλλαξε”, επεσήμανε ο κυβερνήτης, ενώ πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο άνεμος έχει ωθήσει τον καπνό προς το Σιάτλ, την πρωτεύουσα της πολιτείας, με το τοπικό υπουργείο Οικολογίας να προειδοποιεί για μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση.

Και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Γκάρι Νιούσομ, απέδωσε τις καταστροφικές πυρκαγιές στην κλιματική αλλαγή. “Έχω σχεδόν χάσει την υπομονή μου με τους αρνητές της κλιματικής αλλαγής”, σχολίασε. “Αυτή η άποψη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα επί του πεδίου”.