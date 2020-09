Κόσμος

ΗΠΑ: Συγκέντρωση μηχανόβιων προκάλεσε 267000 νέα κρούσματα κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνάντηση συνδέθηκε με κρούσματα κορονοϊού σε 10 πολιτείες, με την Αϊόβα να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό...

Η ετήσια συγκέντρωση μοτοσικλετιστών, Sturgis Motorcycle Rally στην πόλη Στέρτζις, στη Νότια Ντακότα των ΗΠΑ προκάλεσε συνολικά 267.000 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού, σύμφωνα με στοιχεία μελέτης που δημοσίευσε το Forbes.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου το 19% των νέων κρουσμάτων COVID-19 στις ΗΠΑ προήλθε από την 10ημερη συγκέντρωση που φαίνεται πως ήταν το μεγαλύτερο γεγονός διασποράς κορονοϊού έως σήμερα στη χώρα.

Σύμφωνα με τη μελέτη ομάδας οικονομολόγων του Ινστιτούτου Οικονομικών Εργασίας (IZA) οι οποίοι συγκέντρωσαν τα δεδομένα της κινητικότητας που ελήφθησαν από κινητά τηλέφωνα εντός και περιμετρικά της μικρής πόλης Στέρτζις, στη συγκέντρωση πήραν μέρος περισσότεροι από 500.000 άτομα.

Με δεδομένο ότι όλες οι περιπτώσεις COVID-19 δεν είναι θανατηφόρες και με υπολογισμό στατιστικών στοιχείων, η ομάδα οικονομολόγων εκτιμά ότι η ζημιά από την εκδήλωση θα ανέλθει σε περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε οικονομικό κόστος.

Στη μελέτη την οποία εκπόνησε μεταξύ άλλων ο Άντριου Φρίντσον, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο επισημαίνεται ότι «θα ήταν πιο οικονομικό να πληρώναμε στον καθένα 26.553 δολάρια για να μην παρευρεθεί».

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι περίπου 400.000 λάτρεις των μηχανών συγκεντρώθηκαν από τις 7 έως τις 16 Αυγούστου και ότι τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφάλειας και κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Η συνάντηση συνδέθηκε με κρούσματα κορονοϊού σε 10 πολιτείες, με την Αϊόβα να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό, συνολικά 13.500 νέες περιπτώσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες.