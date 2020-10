Life

“Billie”: Νέο ντοκιμαντέρ για την Billie Holiday (βίντεο)

Η ζωή της εμβληματικής μορφής της τζαζ με τη βοήθεια συνεντεύξεων που έρχονται στη δημοσιότητα για πρώτη φορά.

Στις κινηματογραφικές αίθουσες θα προβληθεί τον Νοέμβριο το καινούργιο ντοκιμαντέρ για την Μπίλι Χόλιντεϊ. Το «Billie» καταδύεται στη ζωή της εμβληματικής μορφής της τζαζ με τη βοήθεια συνεντεύξεων που έρχονται στη δημοσιότητα για πρώτη φορά και αναδεικνύει την σπουδαία μουσική καριέρα της, καθώς και τον αντίκυπο που είχε αλλά και τον ακτιβισμό της. Στο καινούργιο τρέιλερ, κεντρική θέση έχει το κλασικό της τραγούδι διαμαρτυρίας «Strange Fruit» του 1939. Παράλληλα, δίνεται γεύση των πρόσφατα επιχρωματισμένων φωτογραφιών αρχείου και βίντεο που συνοδεύουν τις συνεντεύξεις.

Κορμός του ντοκιμαντέρ είναι περίπου 200 ώρες αδημοσίευτων συνεντεύξεων που είχε πάρει τη δεκαετία του 1960 η Linda Lipnack Kuehl για μια βιογραφία της Χόλιντεϊ που δεν έγραψε ποτέ: συζητήσεις με θρύλους της τζαζ, όπως οι Tony Bennett, Charles Mingus, Sylvia Syms και Count Basie, αλλά και με άλλα πρόσωπα της ζωής της Μπίλι (από φίλους στο σχολείο, δικηγόρους και προαγωγούς μέχρι ομοσπονδιακούς αστυνομικούς που την έβαλαν στο στόχο και τη συνέλαβαν για ναρκωτικά).

Σε ανακοίνωσή του, ο σκηνοθέτης του «Billie», ο James Erskine, υπογράμμισε ότι στόχος του πρότζεκτ δεν είναι «να βγάλει κανείς νόημα από το αίνιγμα “Μπίλι Χόλιντεϊ" αλλά να εξασφαλίσει ότι όσοι θα το δουν "θα νιώσουν την παρουσία της", στη διάρκειά του». «Είχαμε βεβαίως τις εικόνες και τα πλάνα και συγκεντρώσαμε τις συνεντεύξεις που έχουν απομείνει, αλλά το ουσιαστικό για μένα ήταν να βεβαιωθώ ότι στην ταινία υπήρχε αρκετός χώρος να αράξεις και να θαυμάσεις τη δύναμή της, την ευφυΐα της. Και, παράλληλα, να εξασφαλίσω ότι το κοινό αντιλαμβάνεται πως η αφήγηση της ιστορίας της Μπίλι γίνεται μέσω των τραγουδιών που τραγουδούσε» πρόσθεσε.

Στις 13 Νοεμβρίου, το «Billie» προβάλλεται στις αίθουσες και την ίδια μέρα κυκλοφορεί από τη Verve/UMe το σάουντρακ της ταινίας.