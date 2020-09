Κοινωνία

Διαρρήκτες “αίλουροι” έμπαιναν την νύχτα σε σπίτια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Δίδυμο" διαρρηκτών είχε σπείρει τον τρόμο στα νότια προάστια.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το πρωί της Κυριακής, στη Βάρη Αττικής, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, δύο αλλοδαποί για κλοπές.

Οι συλληφθέντες λίγο πριν είχαν αναρριχηθεί σε μπαλκόνι διαμερίσματος, στην περιοχή και είχαν παραβιάσει τη μπαλκονόπορτα, πλην όμως έγιναν αντιληπτοί και ακινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Όπως προέκυψε από την επακόλουθη έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με τη συνεργασία της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής, οι κατηγορούμενοι από τα μέσα του μηνός Ιουλίου του 2020 κατά τις βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες διέπρατταν κλοπές από διαμερίσματα.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι αναρριχόμενοι στα μπαλκόνια εισέρχονταν στα διαμερίσματα από τις μπαλκονόπορτες και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και ηλεκτρικές συσκευές.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί επιπλέον έξι (6) περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών από διαμερίσματα στη Βούλα και στη Βάρη Αττικής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε για κυρία ανάκριση.