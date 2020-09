Υγεία - Περιβάλλον

Γερμανία: πρώτο κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων

Ο ιός εντοπίστηκε σε έναν νεκρό αγριόχοιρο στο ανατολικό κρατίδιο του Βρανδεμβούργου.

Η Γερμανία επιβεβαίωσε το πρώτο κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε έναν αγριόχοιρο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Γεωργίας της χώρας.

Ο ιός εντοπίστηκε σε έναν νεκρό αγριόχοιρο στο ανατολικό κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, επεσήμανε η υπουργός Γεωργίας Γιούλια Κλέκνερ.

“Δυστυχώς οι υποψίες μας επιβεβαιώθηκαν” μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από το ομοσπονδιακό εργαστήριο Friedrich- Loeffler που ειδικεύεται σε αυτό τον ιό, πρόσθεσε η ίδια.

Ο ιός αυτός, όπως και η κατανάλωση ζώων που έχουν μολυνθεί από την αφρικανική πανώλη των χοίρων, “δεν είναι επικίνδυνα για τους ανθρώπους”, αλλά θανατηφόρα για τα ζώα, υπενθύμισε η Κλέκνερ.

Κάποιες χώρες επιβάλλουν περιορισμούς στις εισαγωγές χοιρινού από χώρες όπου έχει εντοπιστεί ο ιός, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους Γερμανούς εκτροφείς χοίρων, καθώς ενδέχεται να πλήξει τις εξαγωγές στο εξωτερικό, κυρίως στην Ασία.

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων είχε εντοπιστεί πριν μήνες στην Πολωνία, με τη Γερμανία να αναλαμβάνει δραστικά μέτρα ώστε να εμποδίσει την είσοδο στο έδαφός της μολυσμένων ζώων, όπως η ανέγερση ηλεκτροφόρου φράκτη μήκους μεγαλύτερου των 100 χιλιομέτρων στη μεθόριο, χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων αλλά και drone.

O εντοπισμός του ιού στον αγριόχοιρο σημαίνει ότι θα απαγορευθούν οι εξαγωγές χοιρινού κρέατος από το κρατίδιο του Βρανδεμβούργου.

Από το 2014 ο ιός έχει εξαπλωθεί σε πολλές χώρες της ανατολικής Ευρώπης (Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σερβία, Ουκρανία, Μολδαβία, Σλοβακία, Ρουμανία) .

Η εξόντωση των ζώων που έχουν μολυνθεί αποτελεί το μόνο μέσο περιορισμού της εξάπλωσης της ασθένειας.

Με σχεδόν 5 εκατομμύρια τόνους χοίρινου κρέατος να παράγονται ετησίως στη Γερμανία, οι μισοί εκ των οποίων προορίζονται για εξαγωγές στο εξωτερικό, η χώρα αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγή χοιρινού κρέατος στην Ευρώπη.