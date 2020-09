Κόσμος

Spiegel: άρχισε να μιλάει ο Ναβάλνι

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Βερολίνο για την υπόθεση.

Η υγεία του Αλεξέι Ναβάλνι έχει βελτιωθεί περαιτέρω και μπορεί πάλι και μιλάει, γράφει σήμερα το περιοδικό Der Spiegel.

Ο δριμύς επικριτής του Κρεμλίνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βερολίνου Charite αφού ασθένησε ξαφνικά στη διάρκεια εσωτερικής πτήσης στη Ρωσία τον περασμένο μήνα και το Βερολίνο κατηγορεί την Μόσχα ότι τον δηλητηρίασε με νευροτοξικό παράγοντα νόβιτσοκ.

Η Γερμανία έχει ζητήσει εξηγήσεις από τη Ρωσία, αλλά η Μόσχα διαψεύδει κάθε ανάμειξη.

Το περιοδικό γράφει ότι η αστυνομική προστασία ενισχύθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο Ναβάλνι καθώς αναμένεται ότι όσο βελτιώνεται η υγεία του θα δέχεται περισσότερες επισκέψεις και καθώς υπάρχουν ανησυχίες για μια νέα επίθεση.

"Το Der Spiegel και (η ερευνητική ιστοσελίδα) Bellingcat γνωρίζουν ότι ο Ναβάλνι μπορεί και μιλάει πάλι και πιθανόν να θυμάται λεπτομέρειες για την κατάρρευσή του", έγραψε το περιοδικό. "Οι δηλώσεις του μπορεί να είναι επικίνδυνες για ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την επίθεση".

Το νοσοκομείο δεν σχολίασε το δημοσίευμα.

Η υπόθεση έχει κλιμακώσει την ένταση στις σχέσεις της Ρωσίας με την Δύση με κάποιες δυτικές κυβερνήσεις να θεωρούν ότι ο Ναβάλνι δηλητηριάστηκε από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας με την υποστήριξη προσώπων σε ανώτατο επίπεδο.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο δήλωσε χθες ότι υπάρχει "μεγάλη πιθανότητα" ο δηλητηριασμός του Ρώσου αντιφρονούντα να διατάχτηκε από ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους.

Το Βερολίνο δέχεται εκκλήσεις να σκληρύνει την στάση του και κάποιοι πολιτικοί της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει την ακύρωση του προγράμματος του αγωγού Nord Stream 2 για την μεταφορά του ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία, παρότι βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε δήλωσε σήμερα ότι ενημερώθηκε από τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πως θα συσταθεί επιτροπή για την διερεύνηση της υπόθεσης Ναβάλνι και ότι η Μόσχα "είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ρωσικές αρχές".

"Ο πρόεδρος Πούτιν με διαβεβαίωσε (σε πρόσφατη συνομιλία μας) ότι η Ρωσία σχεδιάζει να ξεκαθαρίσει τι συνέβη και μου είπε ότι θα συστήσει μια ερευνητική επιτροπή και ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τις γερμανικές αρχές", δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Il Foglio ο Κόντε.

"Η συνεργασία είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε αυτό το δραματικό γεγονός να μην επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις ανάμεσα στην ΕΕ και την Ρωσία", είπε ο Κόντε.