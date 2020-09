Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κινεζικό εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο από τον Δεκέμβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το εμβόλιο που ονομάζεται CoronaVac βρίσκεται τώρα στην τρίτη φάση, δηλαδή στο τελευταίο στάδιο κλινικών δοκιμών πριν από την έγκρισή του.

Οι κλινικές δοκιμές στην Βραζιλία ενός εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού του κινεζικού εργαστηρίου Sinovac έχουν "εξαιρετικά θετικά" αποτελέσματα και μια εκστρατεία ανοσοποίησης σε μεγάλη κλίμακα θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από τον Δεκέμβριο, δήλωσε χθες ο κυβερνήτης του Σάο Πάολο.

Το εμβόλιο που ονομάζεται CoronaVac βρίσκεται τώρα στην τρίτη φάση, δηλαδή στο τελευταίο στάδιο κλινικών δοκιμών πριν από την έγκρισή του. Αυτό έχει δοκιμαστεί σε χιλιάδες εθελοντές σε έξι πολιτείες της χώρας, μεταξύ των οποίων το Σάο Πάολο, που είναι αυτό που έχει πληγεί περισσότερο από την COVID-19 στη Βραζιλία, με περισσότερα από 850.000 κρούσματα και 31.430 θανάτους.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ζοάο Ντορία, το εμβόλιο αυτό προκάλεσε ανασοαπόκριση στο 98% των ασθενών ηλικίας άνω των 60 ετών, χωρίς παρενέργειες."Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά θετικά", διαβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

"Θα μπορούμε να προκαλέσουμε ανοσία σε Βραζιλιάνους στο Σάο Πάολο και σε όλη τη χώρα. Η πρόβλεψη είναι ότι θα είναι διαθέσιμο ήδη από τον Δεκέμβριο", πρόσθεσε.

Τα τεστ στη Βραζιλία γίνονται από το Δημόσιο Ινστιτούτο Αναφοράς Butantan, το οποίο θα μπορούσε να παράξει 120 εκατομμύρια δόσεις στις αρχές του 2021 αν αποδειχθεί αποτελεσματικό το εμβόλιο.

Το θέμα των εμβολίων έχει λάβει πολιτική διάσταση στη Βραζιλία.

Ο πολιτικός αντίπαλος του Ζοάο Ντορία, ο ακροδεξιός πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου έχει επικρίνει επανειλημμένως το κινεζικό εμβόλιο και η κυβέρνησή του βασίζεται στην σύμπραξη μεταξύ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του βρετανο-σουηδικού φαρμακευτικού ομίλου AstraZeneca, η οποία πραγματοποιεί επίσης τεστ στη Βραζιλία.

Ωστόσο οι κλινικές δοκιμές του εμβολίου αυτού διακόπηκαν την Τρίτη εξαιτίας ανεξήγητης ασθένειας που εμφάνισε ένας από τους συμμετέχοντες