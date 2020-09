Life

“Άγριες Μέλισσες”: δυναμική επιστροφή με ραγδαίες εξελίξεις (εικόνες)

Σε νέα ώρα προβολής και πέντε φορές την εβδομάδα, η σειρά εποχής του ΑΝΤ1, έρχεται για να αλλάξει τα βράδια μας.

Συγκίνησαν με τη δυνατή πλοκή τους, συζητήθηκαν για τις καταιγιστικές εξελίξεις τους, απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές για τις καθηλωτικές ερμηνείες και την κινηματογραφική αισθητική τους.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η Νο 1 σειρά της περσινής χρονιάς, έρχονται στον ΑΝΤ1 για να γράψουν τη συνέχεια της ιστορίας τους….

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 22:00, σε νέα ώρα, το Διαφάνι ανοίγει και πάλι τις πόρτες των σπιτιών του και οι ήρωές του ξετυλίγουν τη ζωή και τον μύθο τους…

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 1

Η Θεοδοσία, σοκαρισμένη από τις αποδείξεις που βρήκε για τον φόνο του Σέργιου, σκέφτεται ποια θα είναι η επόμενη κίνησή της. Η απρόσμενη επίσκεψη της μητέρας της, όμως, θα αλλάξει γι’ ακόμα μια φορά τα δεδομένα. Η Ασημίνα προσπαθεί να προσαρμοστεί στον νέο ρόλο της μητέρας και να νιώσει αγάπη για το «μωρό της», χωρίς όμως επιτυχία, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα την Ελένη και τον Νικηφόρο. Παράλληλα, στο σπίτι των Σεβαστών επικρατεί μεγάλη χαρά με τον ερχομό του νέου μέλους ενώ ο Νέστορας, με τη βοήθεια του Προύσαλη, βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην αλήθεια για το ποιος είναι ο Κυπραίος. Η Δρόσω αποφασίζει να φύγει από την «φυλακή» της. Όμως, η ανάγκη να ξαναδεί το παιδί της, θα φέρει νέες εντάσεις με την Ασημίνα. Την ίδια ώρα, ο Λάμπρος, καταρρακωμένος από τις αποκαλύψεις του Κυπραίου, αποφασίζει να μιλήσει στην Ελένη. Θα παραδεχτεί η Ελένη όλη την αλήθεια για τον Σέργιο ή θα το κρύψει για να σώσει τη σχέση τους;

Στον ρόλο της Καλλιόπης, μητέρα της Θεοδοσίας, η Στέλλα Γκίκα

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 2

Το μωρό της Ασημίνας και του Νικηφόρου φέρνει χαρά στο σπίτι των Σεβαστών και στον Δούκα που αποκτά το πρώτο του εγγόνι. Με αισιοδοξία, δείχνει αποφασισμένος να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα. Η απρόσμενη επίσκεψη της Δρόσως, όμως, θα φέρει ανησυχία στην Ασημίνα και τη Μυρσίνη. Τι θα συμβεί όταν η Ρίζω καταλάβει ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού; Η μητέρα της Θεοδοσίας δείχνει αποφασισμένη να μην επιτρέψει το διαζύγιο με τον Λάμπρο και οι συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια κορυφώνονται. Ο Προύσαλης παρουσιάζει νέα στοιχεία στον Νέστορα για τον Κυπραίο. Θα καταφέρει να τον πείσει να αφήσει τον νόμο να κάνει τη δουλειά του χωρίς να ανακατευτεί; Πώς θ’ αντιδράσει ο Νέστορας όταν μάθει πως ο Κυπραίος σκέφτεται να φύγει από το Διαφάνι; Ο Τόλλιας δέχεται κλήτευση από τον Εισαγγελέα και ζητάει βοήθεια από τον Δούκα. Θα τον στηρίξει ή θα τον τιμωρήσει για την αποστασία του; Την ίδια στιγμή, ο Λάμπρος φοβάται πως ο Γιάννος έχει αφήσει στοιχεία για τον θάνατο του Σέργιου και προειδοποιεί την Ελένη. Μόνο που κανείς τους δεν ξέρει πως η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει…

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 3

Η Καλλιόπη, η μητέρα της Θεοδοσίας, συναντά την Ελένη και την κατηγορεί για τη δυστυχία της κόρης της, ενώ η Ελένη κάνει υπεράνθρωπη προσπάθεια να μην της απαντήσει. Ο Εισαγγελέας στριμώχνει, άσχημα, τον Τόλλια για τους χρηματισμούς που έκανε ώστε να προχωρήσει η Βιομηχανική Ζώνη και απαιτεί ονόματα. Ο Τόλλιας είναι πια σίγουρος πως δεν πρόκειται να την γλιτώσει. Ο Μπεκιάρης προειδοποιεί τον Κυπραίο πως αν δεν εγκαταλείψει, αμέσως, το Διαφάνι θα έχουν μπελάδες. Εκείνος, όμως, δε θέλει να φύγει με άδεια χέρια. Ωστόσο, ο Νέστορας, που ξέρει τις διαθέσεις του Θωμά, δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Ο Λάμπρος ζητάει από την Ελένη να γίνει γυναίκα του, μόλις πάρει το διαζύγιο στα χέρια του, μόνο που η επίσκεψη της Θεοδοσίας, λίγο αργότερα, θα ανατρέψει τα πάντα…

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 4

Η Θεοδοσία προειδοποιεί την Ελένη πως θα καταδώσει την ίδια και τις αδελφές της για τον φόνο του Σέργιου και η Ελένη αναγκάζεται να προχωρήσει σε μια συμφωνία μαζί της. Ο Νικηφόρος δε δέχεται να δώσει στον Μιλτιάδη τα στοιχεία που μπορούν να καταστρέψουν τον Δούκα ενώ ο Κυπραίος καταφέρνει να πάρει από τον γέροντα Νικόδημο τις φωτογραφίες που αποδεικνύουν την απιστία της Μυρσίνης και έπειτα την εκβιάζει μ’ ένα μεγάλο χρηματικό ποσό προκειμένου να το σκάσει από το Διαφάνι. Πώς θα αντιδράσει η Μυρσίνη; Η επόμενη μέρα βρίσκει όλο το χωριό σε κλίμα χαράς και γλεντιού, λόγω του ετήσιου καλοκαιρινού πανηγυριού τους. Όμως, το γιορτινό κλίμα θα χαλάσει η εξαφάνιση του μικρού γιου του Τόλλια αλλά και μια μεγάλη αποκάλυψη που θα αλλάξει τα πάντα… Η ώρα μηδέν για τις αδελφές Σταμίρη έφτασε…

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 5

Μια αποκάλυψη βόμβα θα φέρει την Ελένη και τις αδελφές της αντιμέτωπες με το μεγάλο τους μυστικό. Από εδώ και πέρα τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Ο Κυπραίος, αποφασισμένος να βοηθήσει την Ελένη, εκβιάζει την Μυρσίνη κι εκείνη αναγκάζεται να ζητήσει χρήματα από την Ανέτ. Θα της αποκαλύψει, όμως, τον πραγματικό λόγο που τα θέλει; Τι θα γίνει αν μάθει ο Δούκας για τον Κυπραίο και τη Μυρσίνη; Ο Κλεομένης βρίσκεται αντιμέτωπος με το ψέμα του. Δεν είναι, όμως, διατεθειμένος να παραδοθεί άνευ όρων και προσπαθεί να πείσει τον Κωνσταντή να βρουν μια λύση ώστε να είναι και οι δυο κερδισμένοι…

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία σειράς: Λευτέρης Χαρίτος

Σκηνοθέτες: Σπύρος Μιχαλόπουλος, Σταμάτης Πατρώνης

Σπύρος Μιχαλόπουλος, Σταμάτης Πατρώνης Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη, Πέτρος Καλκόβαλης

Μελίνα Τσαμπάνη, Πέτρος Καλκόβαλης Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Βαγγέλης Κατριτζιδάκης, Δημήτρης Θεοδωρίδης Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Αντώνης Χαλκιάς Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Τριάδα Παπαδάκη Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Λύδια Αντώνοβα Εκτέλεση Παραγωγής: JK Productions

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Έλλη Τρίγγου, Δανάη Μιχαλάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννης Στάνκογλου, Λεωνίδας Κακούρης, Παύλος Ορκόπουλος, Γιώργος Σουξές, Γιώργος Γάλλος, Θεοφανία Παπαθωμά, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Αναστάσης Ροϊλός, Χρήστος Πλαΐνης, Γιώργος Γεροντιδάκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Γιάννης Κουκουράκης, Μαρία Πετεβή, Αλίκη Αλεξανδράκη, Νίκος Ψαρράς, Αμαλία Καβάλη, Κωστής Σαββιδάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Ελένη Καρακάση, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Γιώργος Ηλιόπουλος, Κωνσταντίνος Δανίκας, Μαρία Αντουλινάκη, Δανάη Λουκάκη.

Στον ρόλο της Ανέτ Ρουσσώ η Κάτια Δανδουλάκη

Στον Β’ κύκλο της σειράς μπαίνουν δυνατά και οι: Βασίλης Μπισμπίκης, Αργύρης Πανταζάρας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Γιάννης Νταλιάνης, Στέλλα Γκίκα, Δημήτρης Μαζιώτης, Συμεών Τσακίρης, Εύα Σιμάτου, Γιάννης Βασιλώτος, κ.α

