Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 372 κρούσματα της Πέμπτης

Ποιες περιοχές είναι "στο κόκκινο". Αναλυτική ενημέρωση για την κατανομή των νέων φορέων της νόσου.

Ακόμη 4 θανάτους και 372 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα ανακοίνωσε την Πέμπτη ο ΕΟΔΥ.

Απο αυτά, τα 27 ειναι εισαγόμενα και ειδικότερα: 21 κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και ακόμη 6 κρούσματα αφορούν ασθενείς που μετέβησαν αυτοβούλως για έλεγχο,

Απο τα 372 κρούσματα,περίπου τα μισά (164) είναι γνωστές συρροές και συγκεκριμένα 114 συνδέονται με γνωστή συρροή σε βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων στην Π.Ε. Πέλλας, 29 συνδέονται με γνωστή συρροή σε βιομηχανία ανακύκλωσης στην Αττική και 21 προέρχονται από διάφορες γνωστές συρροές προηγούμενων ημερών.

Aναλυτικότερα, τα 345 εγχώρια κρούσματα:

133 κρούσματα από την Περιφέρεια Αττικής

70 κρούσματα από Π.Ε. Πέλλας (εκ των οποίων 64 συνδέονται με γνωστή συρροή σε βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων)

18 κρούσματα από Π.Ε. Θεσσαλονίκης

15 κρούσματα από Π.Ε. Πιερίας (εκ των οποίων 13 συνδεόμενα με γνωστή συρροή σε βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων)

14 κρούσματα από Π.Ε. Καστοριάς (εκ των οποίων τα 13 συνδέονται με γνωστή συρροή σε βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων)

9 κρούσματα από Π.Ε. Ιωαννίνων

8 κρούσματα από Π.Ε. Ημαθίας (4 εκ των οποίων συνδέονται με γνωστή συρροή σε βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, 1 αναφέρει επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα)

7 κρούσματα από Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης

7 κρούσματα από Π.Ε. Κοζάνης

6 κρούσματα από Π.Ε. Λέσβου

5 κρούσματα από Π.Ε. Εύβοιας

4 κρούσματα από Π.Ε. Κεφαλλονιάς

3 κρούσματα από Π.Ε. Ζακύνθου

3 κρούσματα από Π.Ε. Λήμνου

2 κρούσματα από Π.Ε. Κιλκίς

2 κρούσματα από Π.Ε. Λάρισας

2 κρούσματα από Π.Ε. Τρικάλων

1 κρούσμα από Π.Ε. Λασιθίου

1 κρούσμα από Π.Ε. Ρεθύμνου

1 κρούσμα από Π.Ε. Σάμου

1 κρούσμα από Π.Ε. Φλώρινας

1 κρούσμα από Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

1 κρούσμα από Π.Ε. Αργολίδας

1 κρούσμα από Π.Ε. Γρεβενών

Ακόμη, 30 κρούσματα υπό διερεύνηση, εκ των οποίων 18 συνδεόμενα με γνωστή συρροή σε βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων.