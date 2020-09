Life

Πέθανε η Νταϊάνα Ρινγκ

Έφυγε από την ζωή η “Ολένα Ταϊρέλ” του “Game of Thrones”

Έφυγε, σήμερα, από την ζωή, σε ηλικία 82 ετών η ηθοποιός Νταϊάνα Ρινγκ.

Η Αγγλίδα ηθοποιός είχε βάλει την ερμηνευτική της σφραγίδα σε μεγάλες επιτυχίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, όπως ο «Τζέιμς Μποντ» και το «Game of Thrones».

Είχε τιμηθεί με το τίτλο της «Dame» και έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό κατά την διάρκεια της δεκαετίας του '60 μέσα από την συμμετοχή στη δημοφιλή σειρά «Τhe Avengers».

Έκανε τα πρώτα της βήματα στο θεατρικό σανίδι, όπου επίσης διακρίθηκε κατά την διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας της, το 1957, με το εξαιρετικό έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ «Ο κύκλος με την κιμωλία» ενώ ακολούθησαν πολλοί ακόμη θεατρικοί ρόλοι. Ανάμεσά τους ξεχώρισε αυτός της Μήδειας, για τον οποίο μάλιστα απέσπασε βραβείο Tony.

Παράλληλα, έγινε μέρος της ιστορίας του θρυλικού πράκτορα 007 συμμετέχοντας στην ταινία «Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Στην Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητας», του 1969.

Ωστόσο, οι περισσότεροι αναγνωρίζουν στο πρόσωπό της την Ολένα Ταϊρέλ, του δημοφιλέστατου διεθνώς «Game of Thrones», την οποία υποδυόταν από το 2013.