Κοινωνία

Σωτήριο το 112 για ορειβάτισσα στον Όλυμπο

Δραματικές ώρες στα 2.000 πόδια για την γυναίκα, η οποία ζήτησε βοήθεια μέσω του τριψήφιου αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της 37χρονη Γερμανίδα που έχασε τον προσανατολισμό της στον Όλυμπο

Μία κλήση 37χρονης ορειβάτισσας προς τον τριψήφιο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης προκάλεσε το απόγευμα την κινητοποίηση πυροσβεστών και εθελοντών στον Όλυμπο.

Η γυναίκα από την Γερμανία φαίνεται πως είχε χάσει τον προσανατολισμό της και γι αυτό κάλεσε σε βοήθεια.

Τελικά εντοπίστηκε κοντά στο «Σπήλαιο του Απόλλωνα», σε υψόμετρο περίπου 2000 μέτρων και είναι καλά στην υγεία της.