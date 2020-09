Πολιτική

Μητσοτάκης – Μακρόν: Τελεσίγραφο στην Τουρκία για να σταματήσουν οι προκλήσεις

Σύμφωνα με κυβρνητικες πηγές, υπήρξε απόλυτη συμφωνία και συμβατότητα στην κεντρική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κορσική, λίγο πριν την η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικες πηγές, υπήρξε απόλυτη συμφωνία και συμβατότητα στην κεντρική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία. «Σταματούν οι προκλήσεις και αρχίζουν οι συζητήσεις, διαφορετικά ανοίγει ο δρόμος για κυρώσεις», συμφώνησαν οι δυο ηγέτες, κάτι που όπως σημειώνουν οι ίδιες πήγες, είναι στο κλίμα του άρθρου του πρωθυπουργού στις τρεις ξένες εφημερίδες.

Προσθέτουν ότι συζητήθηκε ακόμα η προοπτική και το ενδιαφέρον μιας στρατηγικής σχέσης.

Κυβερνητικες πηγές έλεγαν «κάντε λίγη υπομονή και θα ακούσετε περισσότερα από τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη».

«Η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Έχει πολλούς εταίρους στο πλευρό της, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στα συμπεράσματα (Διακήρυξη) της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης», συμπληρωνουν.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε την εξής ανάρτηση στο Twitter: «Χαίρομαι που ξαναβρίσκω τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη σύνοδο κορυφής Med7, που φιλοξενεί η Γαλλία στο Αζαξιό. Οι συζητήσεις μας για τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας ήταν καρποφόρες. Του εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη μας μετά τη φωτιά της Μόριας».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός έσπευσαν να στείλουν νέα ηχηρά μηνύματα, με αποδέκτες την Άγκυρα και τον πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. "Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Η Τουρκία μπορεί να συνεργαστεί και να βρει κοινό έδαφος ή μπορεί να συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως ο επιτιθέμενος, παίζοντας παιχνίδια εντυπώσεων στις παρυφές της Ευρώπης, και να πληρώσει ένα σημαντικό οικονομικό τίμημα για τη συμπεριφορά της. Μπορεί να επιλέξει εάν η Ελλάδα θα αποτελέσει γέφυρα ή εμπόδιο για την εταιρική σχέση και την πρόοδο", σημείωσε ο πρωθυπουργός, σε άρθρο του στο οποίο αναλύει τις ελληνικές θέσεις στο διεθνές ακροατήριο και δημοσιεύεται ταυτόχρονα στις εφημερίδες The Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, και Le Monde.





Ο πρόεδρος Μακρόν, από την πλευρά του, δήλωσε ότι οι επτά χώρες που θα συμμετάσχουν σήμερα στην Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη θα πιέσουν, ώστε να υιοθετηθεί κοινή ευρωπαϊκή θέση απέναντι στην Τουρκία. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρη και να έχει μια πιο ενιαία θέση απέναντι στην Τουρκία, σχολίασε ο πρόεδρος της Γαλλίας, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να αποφύγει την κλιμάκωση της έντασης, όμως η Άγκυρα πρέπει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της σε κάποιες περιοχές. "Η Τουρκία δεν αποτελεί πλέον εταίρο μας στην Ανατολική Μεσόγειο", ανέφερε ο κ. Μακρόν, που εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει εκ νέου ένας εποικοδομητικός διάλογος με την Άγκυρα. Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε ως "απαράδεκτες" τις συμφωνίες που έχει συνάψει η Τουρκία με τον Αλ Σάρατζ, καθώς σε αυτές "υπάρχει ξεκάθαρη άρνηση νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας".