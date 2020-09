Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έκτακτα μέτρα σε 4 περιφερειακές ενότητες

Σε ποιές περιοχές επιβάλλονται αυξημένοι περιορισμοί, λόγω αυξημένου αριθμού κρουσμάτων.

Μετά από έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί και με τα χθεσινά αποτελέσματα στις Π.Ε. Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας και Κιλκίς, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου και κατόπιν εισήγησης και σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, αποφασίστηκαν τα κάτωθι περιοριστικά μέτρα για τις ανωτέρω Π.Ε. ως εξής:

Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 07.00 της επομένης.

Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως πάρτυ, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κλπ.

Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.

Σημειώνεται ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται, δύναται σε αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων.

Στις ανωτέρω περιοχές μεταβαίνουν ειδικά κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ) και της ΕΛ.ΑΣ. για εντατικοποίηση των ελέγχων και για την πιστή εφαρμογή και επιτήρηση των μέτρων στους χώρους εποπτείας τους.

Τέλος, τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν για 14 ημέρες από την Παρασκευή 11-09-2020 και ώρα 06.00 έως και την Παρασκευή 25-09-2020 και ώρα 06.00.