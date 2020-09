Κοινωνία

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης περιοχές στην Ανατολική Αττική

Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δημοτικές Ενότητες:

Αναβύσσου,

Παλαιάς Φώκαιας,

Σαρωνίδος και

Καλυβίων-Θορικού του Δήμου Σαρωνικού, καθώς και

Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής

της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 09-09-2020 στις παραπάνω περιοχές.

Η εν λόγω κήρυξη ισχύει για έξι (6) μήνες.