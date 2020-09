Πολιτική

Μηταράκης στον ΑΝΤ1 για Μόρια: προφυλάξαμε την δημόσια υγεία (βίντεο)

Τι λέει για τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και της Τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάνει νέα έκκληση για τα κλειστά κέντρα στα νησιά.

«Η εκκένωση των δομών έγινε χωρίς κανένα θύμα και κανέναν τραυματισμό, έχουμε λάβει μέριμνα και είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε τους μετανάστες και πρόσφυγες και προφυλάξαμε την δημόσια υγεία», είπε στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, χωρίς όμως να απαντά για την εξαφάνιση των 35 αλλοδαπών που έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό.

Όπως είπε ο Νότης Μηταράκης, «πρέπει άμεσα να λυθεί το θέμα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για το που θα στηθούν σκηνές. Χρειάζεται συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για αυτό έκανε έκκληση και ο κ. Θεοδωρικάκος».

Απαντώντας στα πυρά της τοπικής κοινωνίας και της αντιπολίτευσης, ο κ. Μηταράκης είπε «δεσμευθήκαμε για αποσυμφόρηση των νησιών και από την Λέσβο έφυγαν 14.000 άνθρωποι, για μείωση ροών και κλειστά κέντρα, ώστε να μην υπάρξει νέα Μόρια. Αυτό πρέπει να το δει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπάρχουν και αδιέξοδες απόψεις, ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη τους».

Ο κ. Μηταράκης είπε ότι η Ελλάδα πετυχαίνει τα δύο πρώτα και ζητά την συνδρομή όλων για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα που έχει ξεκινήσει από το 2015 και παρέλαβε η Κυβέρνηση της ΝΔ.

«Πρώτοι έχουμε πει ότι αυτή η δομή στην Μόρια πρέπει να κλείσει και να υπάρξει μια άλλη δομή. Το έχουμε παραδεχθεί, αλλά παραλάβαμε αυξημένες ροές το καλοκαίρι του 2019 και μετά είχαμε ένα δύσκολο εξάμηνο».

Όπως τόνισε, «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει για το μεταναστευτικό. Μπορούμε να κάνουμε κλειστές δομές, το έχουμε αποδείξει σε αρκετά νησιά, χρειαζόμαστε την βοήθεια όλων για να γίνουν και σε νησιά όπως η Λέσβος. Ξέρουμε που πρέπει να πάνε, προσπαθούμε να το κάνουμε με την βοήθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να λυθεί το πρόβλημα. Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε τις συγκρούσεις».