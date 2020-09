Υγεία - Περιβάλλον

Τσακρής στον ΑΝΤ1: Δύσκολο για φέτος το εμβόλιο κατά του κορονοϊού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ για την χρήση μάσκας στα σχολεία από τα παιδιά. Πόσο εύκολα μεταδίδουν τον ιό. Πότε αναμένεται το εμβόλιο.