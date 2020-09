Life

Ο Μίκι Ρουρκ στην Ακρόπολη (εικόνες)

Καρέ - καρέ η ξενάγηση του χουλιγουντιανού ηθοποιού στον Ιερό Βράχο.

Την Ακρόπολη επισκέφθηκε το απόγευμα ο Αμερικανός ηθοποιός Μίκι Ρουρκ, ο οποίος ξεναγήθηκε στον ιερό βράχο, φορώντας μάσκα και τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.

Ο χολιγουντιανός ηθοποιός βρίσκεται στην Ελλάδα καθώς συμμετέχει στην ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού» της Γελένα Ποπόβιτς, με θέμα τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου.

Στην ταινία εκτός από τον Μίκι Ρουρκ πρωταγωνιστούν επίσης ο Άρης Σερβετάλης και ο Ρώσος Αλεξάντερ Πετρόφ που επίσης θα έρθει για γυρίσματα, ενώ πολλοί Έλληνες ηθοποιοί κρατούν επίσης ρόλους.

Οι Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάννης Στάνκογλου, Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρνα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Γιάννης Αναστασάκης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Βασίλη Κουκαλάνι, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Μιχάλης Μητρούσης, Κίττυ Παιταζόγλου, Μιχάλης Οικονόμου είναι ορισμένοι από αυτούς.