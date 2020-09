Πολιτισμός

Πειραιάς: Κατέρρευσε η πρόσοψη του Πανεπιστημίου την ώρα που περνούσαν αυτοκίνητα (εικόνες)

Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα.

Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, το βράδυ της Πέμπτης, στο κέντρο του Πειραιά αφού κατέρρευσε ξαφνικά η πρόσοψη του Πανεπιστημίου Πειραιά επί της οδού Ανδρούτσου 150.

Τη στιγμή εκείνη περνούσε αυτοκίνηητο, στο οποίο επέβαινε οικογένεια με μικρά παιδιά. Ευτυχώς δεν περνούσε κάποιος πεζός από τη μεριά του κτιρίου κι έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Όπως θα δείτε στις εικόνες που δημοσιεύει το Piraeus Press, πλήθος κόσμου έσπευσε στο σημείο ενώ άμεσα έφτασε περιπολικό της ΕΛΑΣ για να αποκλείσει το δρόμο.

Πηγή: Piraeus Press