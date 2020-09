Πολιτική

Τσαβούσογλου: Είμαστε έτοιμοι για διάλογο αλλά “χωρίς προϋποθέσεις”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραλήρημα του Τούρκου ΥΠΕΞ ενώπιον ευρωβουλευτών. Απειλές και πυρά κατά Ελλάδας, Γαλλίας και Κύπρου. Προς παράταση η τουρική NAVTEX.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξαπέλυσε κατηγορίες κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, μιλώντας σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στις δηλώσεις του, που έγιναν μέσω βιντεοδιάσκεψης, ο Τσαβούσογλου δήλωσε ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη για αποκλιμάκωση και για διάλογο «χωρίς προϋποθέσεις» με την Ελλάδα και την ΕΕ, όπως είπε. Υποστήριξε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δικαιοδοσία σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια σύνορα και ότι θα πρέπει να μείνει αμερόληπτη στη διαμάχη της Τουρκίας με την Ελλάδα.

«Η παρούσα ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο προκλήθηκε από τις μονομερείς ενέργειες των Ελλήνων και των Ελληνοκυπρίων που παραβιάζουν τα δικαιώματα των Τούρκων και των Τουρκοκυπρίων», υποστήριξε ο Τούρκος ΥΠΕΞ. «Οι Έλληνες και οι Ελληνοκύπριοι προσπαθούν να δημιουργήσουν συμμαχίες εναντίον της Τουρκίας απομονώνοντας εμάς και τους Τουρκοκύπριους», πρόσθεσε, αναφέροντας ενδεικτικά τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τη Γαλλία και το Ισραήλ. Κατηγόρησε επίσης την Ελλάδα ότι "παρενόχλησε" το ερευνητικό σκάφος Ουρούτς Ρέις, ότι στρατιωτικοποιεί τα νησιά και ότι παρενοχλεί την "τουρκική" (όπως την αποκάλεσε) μειονότητα της Θράκης.

Αναλύοντας τη θέση της Τουρκίας, είπε ότι η στρατηγική της έχει δύο διαστάσεις: αφενός τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών με βάση το διεθνές δίκαιο και αφετέρου την προστασία των Τουρκοκυπρίων και των δικαιωμάτων τους.

Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Ντ. Μακάλιστερ ενημέρωσε τον Τούρκο ΥΠΕΞ για τη θέση της Επιτροπής, δηλαδή για την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και την απαίτηση των Βρυξελλών για αποκλιμάκωση και επίλυση της κρίσης μέσω διαλόγου. Υπενθύμισε εξάλλου ότι στην επόμενη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόκειται να συζητηθεί η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και να εκδοθεί ένα ψήφισμα.

Στη δευτερολογία του, ο Τσαβούσογλου είπε ότι η Τουρκία δεν τάσσεται υπέρ της ανάληψης στρατιωτικής δράσης, λέγοντας μάλιστα ότι ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει δώσει εντολή στις τουρκικές δυνάμεις "να μην πυροβολήσουν πρώτες" αλλά επέμεινε ότι "οι ελληνικές δυνάμεις μας παρενοχλούν".

Όσον αφορά μια πιθανή προσφυγή στη Χάγη, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι θα πρέπει να προηγηθούν διερευνητικές επαφές "για όλα τα ανοιχτά θέματα" και μια διμερής συμφωνία. "Αν έχει η ελληνική πλευρά προϋποθέσεις, θα έχουμε κι εμείς", είπε, τονίζοντας ότι η Άγκυρα "δεν αποκλείει τίποτα".

Προς παράταση η τουρκική NAVTEX

Εν τω μεταξύ, η Τουρκία προσπαθεί με κάθε τρόπο να παρατείνει την παραμονή του Oruc Reis όσο περισσότερο μπορεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ισχύουσα NAVTEX εκπνέει στις 12 Σεπτεμβρίου αλλά όπως όλα δείχνουν το σίριαλ θα συνεχιστεί.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες το σεισμογραφικό εκτιμάται πως θα παραμείνει στην περιοχή τουλάχιστον μέχρι τις 25 ή 26 Σεπτεμβρίου.