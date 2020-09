Πολιτική

MED7: Πλήρης στήριξη σε Ελλάδα και Κύπρο, μήνυμα στην Τουρκία

Μήνυμα στην Τουρκία στέλνουν οι ηγέτες που μετείχαν στην Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη.

Μήνυμα στην Τουρκία στέλνουν οι ηγέτες που μετείχαν στην Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη MED7 που ολοκληρώθηκε στην Κορσική. Στο κείμενο των συμπερασμάτων (Διακήρυξη της Αζαξιό) και στην παράγραφο 6 που αφορά την Ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο, οι ηγέτες εκφράζουν την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη τους στην Ελλάδα και την Κύπρο για τις επανειλημμένες παραβιάσεις κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως και για τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας. Καλούν όλες τις χώρες της περιοχής να συμμορφωθούν με το Διεθνές Δίκαιο, και συγκεκριμένα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, και ενθαρρύνουν όλες τις πλευρές να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης.

Καλωσορίζουν επίσης τη μεσολαβητική προσπάθεια του Ζοζέπ Μπορέλ και της Γερμανίας με στόχο την συνέχιση του διαλόγου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για το ζήτημα των Θαλασσίων ζωνών.

Οι επτά ηγέτες, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει απαντήσει στις επανειλημμένες εκκλήσεις της ΕΕ να τερματίσει τις μονομερείς και παράνομες ενέργειές της στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο.

Οι ηγέτες δηλώνουν - σε συνέχεια του άτυπου Συμβουλίου των ΥΠΕΞ (Gymnich) του Αυγούστου - ότι συμφωνούν να εργαστούν για επιπλέον καταλόγους με βάση τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί έως τώρα, με σκοπό να υιοθετηθούν άμεσα. Υποστηρίζουν δε ότι, ελλείψει προόδου στην εμπλοκή της Τουρκίας σε διάλογο, εκτός εάν τερματίσει τις μονομερείς δραστηριότητες, η ΕΕ είναι έτοιμη να καταρτίσει έναν κατάλογο περαιτέρω περιοριστικών μέτρων που θα συζητηθούν στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2020.

Μήνυμα αλληλεγγύης στην Ελλάδα από τον Μακρόν

Μήνυμα αλληλεγγύης στην Ελλάδα. για την Μόρια και μήνυμα στήριξης κατά των απειλών της Τουρκίας έστειλε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μετά την ολομέλεια της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης.

«Η Γαλλία και η Γερμανία θα ενώσουν δυνάμεις και θα προτείνουμε να αναλάβουμε και εμείς ασυνόδευτους ανηλίκους,»ανέφερφε ο Μακρόν υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να ανανεώσουμε τη συμφωνία με την Τουρκία, να δουλέψει ο μηχανισμός επανεισδοχής».

Για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο ανέφερε πως «δεν υπάρχει καμία αμβιβολία για την υποστήριξη προς την Ελλάδα και την Κύπρο και κοινός μας στόχος είναι να επιστρέψει η σταθερότητα στην περιοχή, να σταματήσουν οι μονομερείς ενέργειες, να σταματήσουν φυσικά οι γεωτρήσεις».

"Δεν είμαστε αφελείς" αλλά οι χώρες της Med7 θέλουν να ξαναρχίσουν έναν "διάλογο καλή τη πίστει" με την Τουρκία, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.