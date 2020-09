Πολιτισμός

Φωταγωγήθηκε με την “Χρυσή Κορδέλα” η Βουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Κοινοβούλιο "φόρεσε" τη "Χρυσή Κορδέλα" κατά του παιδικού καρκίνου.

Με το σύμβολο της μάχης κατά του καρκίνου στα παιδιά και τους εφήβους, την «Χρυσή Κορδέλα» (Golden ribbon), φωταγωγήθηκε σήμερα το βράδυ η πρόσοψη του κτηρίου της Βουλής που συμμετέχει στο πλαίσιο του «Παγκόσμιου Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο στην Παιδική και Εφηβική ηλικία».

Η πρωτοβουλία για την προβολή του κοινωνικού μηνύματος ανήκει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Καρκινάκι - Ενημέρωση για τον Καρκίνο στην Παιδική και Εφηβική ηλικία» σε συνεργασία με την πρωτοβουλία «WinCancer».

Κάθε χρόνο, παγκοσμίως, διαγιγνώσκονται περισσότερα από 300.000 παιδιά με καρκίνο, ενώ στην Ελλάδα νοσούν ετησίως 350 παιδιά.