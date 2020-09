Κοινωνία

Πανελλαδικές 2021: Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων

Επαναφορά των συντελεστών βαρύτητας και νέο τρόπο υπολογισμού των μορίων, «φέρνει» υπουργική απόφαση.

Επαναφορά των συντελεστών βαρύτητας και νέο τρόπο υπολογισμού των μορίων, αρχής γενομένης από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021 και εφεξής, «φέρνει» υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β' 3821/9.9.2020).

Όπως ορίζει η απόφαση, ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων των υποψηφίων θα γίνεται ως εξής:

Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, θα πολλαπλασιάζεται επί δύο (2). Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό θα προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο. Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

Οι συντελεστές βαρύτητας, ορίστηκαν ως εξής:

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές επιστήμες:

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού: 1,3

β) Ιστορία Προσανατολισμού: 0,7

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες.

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1,3

β) Φυσική Προσανατολισμού: 0,7

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής:

α) Βιολογία Προσανατολισμού: 1,3

β) Χημεία Προσανατολισμού: 0,7

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής:

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1,3

β) Οικονομία Προσανατολισμού: 0,7