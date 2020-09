Υγεία - Περιβάλλον

ΙΣΑ: Επικίνδυνες και σκοταδιστικές οι δηλώσεις κατά της μάσκας και των εμβολιασμών

Μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προς τους "αρνητές της μάσκας".

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) καταδικάζει τις «ανυπόστατες και επικίνδυνες» απόψεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας για τον κορονοιό και θα εξαντλήσει την αυστηρότητά του για μέλη του που διατυπώνουν απόψεις, οι οποίες στερούνται επιστημονικής βάσης.

Με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, ο ΙΣΑ επαναλαμβάνει με ιδιαίτερη έμφαση προς κάθε κατεύθυνση, ότι τάσσεται κατηγορηματικά υπέρ όλων των μέτρων ατομικής και κοινωνικής προστασίας που προτείνουν οι ειδικοί και καλεί τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ και να μην ακούν όλους εκείνους που σκόπιμα ή μη, προσπαθούν να τους αποπροσανατολίσουν.

«Δηλώσεις και εκδηλώσεις κατά της χρήσης μάσκας, των λοιπών μέτρων δημόσιας υγείας, ή κατά των υποχρεωτικών εμβολιασμών, είναι επικίνδυνες και σκοταδιστικές. Είναι αποδεκτό να διαφωνεί κανείς επιστημονικά, στο πλαίσιο ενός επιστημονικού forum, είναι όμως εντελώς καταδικαστέες και απαράδεκτες δηλώσεις, ιδίως ιατρών, εφόσον δεν έχουν επιστημονικό έρεισμα», αναφέρει ο ΙΣΑ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συνιστά στα μέλη του να απέχουν από δηλώσεις και εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφόσον δεν είναι ειδικοί σε θέματα λοιμώξεων και Covid-19. «Ως ιατρικό σώμα, θα πρέπει όπως πάντα, να επιδείξουμε τη σοβαρότητα και σύνεση που αρμόζει στο κύρος του ιατρικού λειτουργήματος. Ο ΙΣΑ ασφαλώς αναγνωρίζει την ελευθερία της έκφρασης, αλλά, υπό τις παρούσες συνθήκες της παγκόσμιας πανδημίας, δεν θα ανεχτεί από τα μέλη του παρουσίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή άλλο μέσο, την προβολή προσωπικών απόψεων που στερούνται επιστημονικής βάσης και αποπροσανατολίζουν το κοινό». Αποφάσισε να εξαντλήσει την αυστηρότητά του, στο πλαίσιο της πειθαρχικής αρμοδιότητάς του, σε τέτοιες περιπτώσεις, εξετάζοντας κατά περίπτωση και την προσφυγή στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα ανυπόστατες και επικίνδυνες απόψεις σχετικά με την πανδημία και τα μέτρα προφύλαξης που αποπροσανατολίζουν το κοινό και βάζουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ο ΙΣΑ θα εξαντλήσει την αυστηρότητά του απέναντι σε μέλη του που δεν ενστερνίζονται τις διεθνείς επιστημονικές απόψεις για το θέμα, ωστόσο καλούμε και τους πολίτες να μη παρασύρονται και βάζουν σε κίνδυνο, τόσο τον εαυτό τους, όσο και την κοινωνία» δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης.