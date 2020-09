Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός αισθητός στην Αττική

Αισθητή στην Αθήνα έγινε η ισχυρή σεισμική δόνηση που καταγράφηκε τα ξημερώματα.

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα.

Ο σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματα λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών είχε επίκεντρο 26 χλμ νότια- νοτιοδυτικά της Θήβας.

Το εστιακό βάθος του ήταν 5χλμ.