Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Αντίθεση του Ήλιου με τον Ποσειδώνα από τα ζώδια της Παρθένου και των Ιχθύων αντίστοιχα, η οποία σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Άρης από χθες κινείται σε ανάδρομη τροχιά δημιουργεί τρομερή αβεβαιότητα.

ΚΡΙΟΣ:Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αυτό το παρσκευοσαββατοκύριακο η διαχείριση των επαγγελματικών σου θεμάτων. Απόφυγε να κλείσεις συμφωνίες και μετέθεσε για την επόμενη εβδομάδα σημαντικές συζητήσεις. Καλό όμως θα είναι να μην αναλάβεις και περισσότερες ευθύνες από αυτές που πραγματικά αντέχεις, γιατί μπορεί να υποτιμήσεις κάποιους παράγοντες, όπως την υγεία σου ή την ψυχολογία σου και αυτό θα έχει επιπτώσεις. Τέλος, πρόσεχε τα πράγματά σου, γιατί κάποιοι μπορεί να τα βάλουν στο μάτι...

ΤΑΥΡΟΣ: Αυτό το παρασκευοσαββατοκύριακο είναι γεμάτο αμφιβολίες. Ειδικά αν είσαι σε σχέση είναι πιθανό να αναρωτηθείς κατά πόσο ο συγκεκριμένος άνθρωπος ανταποκρίνεται σε αυτό που ιδανικά θα ήθελες να ζεις. Απολαμβάνεις το χρόνο που περνάτε μαζί ή προσπαθείς να σε πείσεις ότι είσαι με κάποιον για τον οποίο νιώθεις συναισθήματα και αυτό θα πρέπει να σου είναι αρκετό; Αυτό και αντίστοιχα τέτοια ερωτήματα, όχι μόνο για τη σχέση σου, αλλά ακόμα και με κάποιες ασχολίες ή χόμπι που μπορεί να δίνεις την ψυχή σου ή μεγάλο μέρος από τον πολύτιμο χρόνο σου, θα σε απασχολήσουν στη διάρκεια του τριημέρου.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ίσως τρέφεις κάποιες ψευδαισθήσεις σχετικά με τα όσα θα πρέπει να πετύχεις για να νιώθεις γεμάτος και ότι έχεις εκπληρώσει τους στόχους σου. Αυτές οι ψευδαισθήσεις μπορεί να αποτελούν και τη δικαιολογία σου προκειμένου να αποφύγεις να έρθεις αντιμέτωπος με τις ανασφάλειές σου και σε κρατούν δέσμιο μιας κατάστασης η οποία στην πραγματικότητα δε σου δίνει χαρά. Πρόσεξε, γιατί είσαι διατεθειμένος να αναλάβεις υποχρεώσεις που θα κάνουν τη ζωή σου ακόμα πιο δύσκολη.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η αντίθεση του Ήλιου με τον Ποσειδώνα δημιουργεί προβλήματα κυρίως στις μετακινήσεις σου, αλλά και στις πιο απλές συζητήσεις που μπορεί να κάνεις. Να είσαι λοιπόν επιφυλακτικός στο τι πιστεύεις και τι όχι και να μην βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα, τουλάχιστον όχι πριν ακούσεις και την άλλη άποψη. Επίσης, καλό θα ήταν να μην υπερεκτιμήσεις τις οδηγικές σου ικανότητες και να είσαι συγκεντρωμένος ακόμα και στο παρκάρισμα, γιατί η αντίληψή σου είναι λίγο θολή.

ΛΕΩΝ: Φαίνεται πως έχεις ανάγκη για ασφάλεια και πιστεύεις ότι ο μόνος τρόπος να την πετύχεις είναι να δημιουργήσεις γύρω σου απόλυτες καταστάσεις που δεν θα μπορεί να τις αγγίξει τίποτα, ούτε καν ο ίδιος ο χρόνος. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό είναι μία ψευδαίσθηση από μόνο του. Ίσως απλά επιδιώκεις να βρεις ή να δημιουργήσεις στο εξωτερικό σου περιβάλλον την ηρεμία που δεν μπορείς να βρεις μέσα σου. Λίγος διαλογισμός θα βοηθούσε αυτές τις μέρες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με τον Ήλιο από το ζώδιο σου σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα αυτό που θα πρέπει να θυμάσαι είναι ότι η Μητέρα Τερέζα ήταν μία και πάει μας τελείωσε... Τώρα αν εσύ θέλεις να τη μιμηθείς σώνει και καλά, φρόντισε τουλάχιστον να το κάνεις απέναντι σε ανθρώπους που το αξίζουν πραγματικά και όχι σε κάποιους που έχουν βρει μια αγελάδα και την αρμέγουν. Επίσης καλό θα είναι να ξέρεις τι είναι αυτό που σε παρακινεί να βοηθήσεις τους άλλους. Μήπως ξέρεις κατά βάθος ότι εσύ είσαι αυτός που χρειάζεται βοήθεια και φροντίδα;

ΖΥΓΟΣ: Αυτές εδώ οι μέρες σου ζητούν να προσγειωθείς και να μην τρέφεις αυταπάτες ότι τα αποτελέσματα στη ζωή έρχονται μέσα σε μια στιγμή. Όχι, εσύ μπορεί να είσαι ανυπόμονος, τα αποτελέσματα όμως απαιτούν πολλές φορές σκληρή δουλειά και επιμονή. Και δε σε μαλώνω, εσύ μπορείς να είσαι όσο ανυπόμονος θέλεις, όμως ξέρεις πολύ καλά ότι συχνά καταλήγεις να απογοητεύεσαι και να παρατάς προσπάθειες που εάν τους είχες δώσει τον απαιτούμενο χρόνο τώρα θα ήσουν καλύτερα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η ανάγκη σου να ξεφύγεις από τη ρουτίνα μπορεί να σε κάνει να παθιάζεσαι με πράγματα που στην πραγματικότητα δεν αξίζουν και τόσο τον κόπο. Και αν το μόνο που χάνεις είναι απλά χρόνος, πες… κάτι γίνεται, αλλά απέφυγε να επενδύσεις χρήματα σε κάτι που δε θα κρατήσει το ενδιαφέρον σου αμείωτο για πολύ. Στον ερωτικό τομέα μπορεί να μπερδεύεις τις φιλικές προθέσεις ενός ατόμου που σε ενδιαφέρει, πράγμα που θα αποκαλυφθεί σύντομα και δε θα σου αρέσει καθόλου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Αυτές τις μέρες θα πρέπει να προσπαθήσεις πολύ προκειμένου να διατηρήσεις την ισορροπία ανάμεσα στις δυνατότητές σου και στις φιλοδοξίες σου, σε όποιο τομέα κι αν φανταστείς. Μπορεί λοιπόν να αναλάβεις ευθύνες τις οποίες όμως δεν μπορείς να φέρεις εις πέρας ή να κάνεις έξοδα για να εξοπλίσεις το σπίτι σου που στην πραγματικότητα δεν τα αντέχει η τσέπη σου. Γενικότερα καλό θα ήταν να προσπαθήσεις να παραμείνεις προσγειωμένος, γιατί οι απογειώσεις κοστίζουν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η αντίθεση του Ήλιου με τον Ποσειδώνα στην περίπτωσή σου δημιουργεί θέματα ηθικής, με την ευρύτερη έννοια, και εξαπατήσεων. Έτσι από τη μία καλό θα είναι να αποφύγεις ό,τι έχει να κάνει με νέα ξεκινήματα και υπογραφές συμβολαίων, ενώ αν οδηγείς θα χρειαστεί να επιδείξεις ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγεις παρανομίες, γιατί μπορεί να τις πληρώσεις ακριβά. Το σαββατοκύριακο δεν είναι ιδιαίτερα θετικό για το ενδεχόμενο που θέλεις να κανονίσεις κάποιο ταξίδι, αλλά αν δεν μπορείς να το αποφύγεις φρόντισε να είσαι προσεκτικός στα διαδικαστικά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αυτό εδώ το παρασκευοσαββατοκύριακο δεν ευνοεί καθόλου συζητήσεις για οικονομικά ζητήματα, διαπραγματεύσεις και οικονομικές συμφωνίες. Αν λοιπόν έχεις ήδη κάνει κάποιες συζητήσεις καλό θα είναι να αποφύγεις να δώσεις απάντηση ή να υπογράψεις τα τελικά συμφωνητικά μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Αν δεν μπορείς να το αποφύγεις θα διαπιστώσεις σύντομα ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα περίμενες. Επίσης γενικότερα καλό θα είναι να αποφύγεις τα περιττά έξοδα και τις αγορές.

