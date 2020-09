Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους (βίντεο)

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η κάτοικος του διαμερίσματος, στο κέντρο της Αθήνας.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία γυναίκα από φλεγόμενο ισόγειο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής και τη γυναίκα βρήκαν οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ δεύτερο άτομο που ήταν στο σπίτι, είναι καλά στην υγεία του.

Για προληπτικούς λόγους, απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους και οι ένοικοι του διαμερίσματος ακριβώς πάνω από το φλεγόμενο.

Πρόκειται για πολυκατοικία στη λεωφόρο Κηφισίας 38.