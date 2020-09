Πολιτική

Στήριξη των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την προστασία προσφύγων και μεταναστών

Στο πλευρό της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι βρίσκονται οι ΗΠΑ εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Την εκτίμηση των ΗΠΑ για τις προσπάθειες που καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση για να συντονιστεί με τη διεθνή κοινότητα και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις προκειμένου να ανακουφίσει τα δεινά των ευάλωτων ομάδων που φιλοξενούνται στη Μόρια εξέφρασε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μόργκαν Ορτέιγκους.

«Λυπούμαστε βαθιά για τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια, στο ελληνικό νησί της Λέσβου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω εκτόπιση χιλιάδων προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συντονίζονται με την κυβέρνηση της Ελλάδας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ανθρωπιστικούς μας εταίρους για την αξιολόγηση των αναγκών και συνεχίζουμε να παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης κρίσιμης βοήθειας όπως τροφή, νερό, στέγη και προστασία σε ευάλωτους πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, η Μόργκαν Ορτέιγκους υπενθύμισε ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρείχαν περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονταν με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τέλος, εξέφρασε την εκτίμησή της και αναγνώρισε τις προσπάθειες που καταβάλει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την κρίση. «Εκτιμούμε τις προσπάθειες που καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση για να συντονιστεί με τις διεθνείς και ανθρωπιστικές κοινότητες προκειμένου να ανακουφίσει τα δεινά των πιο ευάλωτων ατόμων.