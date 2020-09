Κοινωνία

Κορονοϊός: σε καραντίνα αστυνομικοί μετά από κρούσμα σε ανήλικο κρατούμενο

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αν Αττικής στον ΑΝΤ1 και το «Καλημέρα Ελλάδα» για το κρούσμα που εντοπίστηκε στο Τμήμα.

Ένας 14χρονος ασυνόδευτος ανήλικος που διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, έβαλε σε καραντίνα δέκα αστυνομικούς του τμήματος Αλίμου.

Το παιδί κρατείτο στο Τμήμα επί δύο μέρες, όταν διατάχθηκε να του γίνει το τεστ του κορονοϊού, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, κ. Καλλιακμάνη.

Το 14χρονο βρισκόταν σε ειδική κράτηση, λόγω ακριβώς του ότι είναι ανήλικο.

Οι αστυνομικοί έχουν υποβληθεί σε τεστ και αναμένονται τα αποτελέσματα