Κοινωνία

Αποθήκη τυλίχτηκε στις φλόγες

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, λίγο πριν από τις 7 το πρωί, σε εγκαταλελειμμένο αποθηκευτικό χώρο κτιρίου επί της οδύ Λένορμαν.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα.