Κόσμος

Στην Κύπρο για τις εξελίξεις στην Μεσόγειο ο Πομπέο

Θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, καθώς και τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη.

Επίσκεψη στην Κύπρο θα πραγματοποιήσει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο οποίος αναμένεται να φθάσει αύριο Σάββατο (12/09) στη Λευκωσία. Θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, καθώς και τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη ΝΑ Μεσόγειο, αλλά και το ζήτημα των ενεργειών της Τουρκίας στην περιοχή.