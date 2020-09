Οικονομία

Aποζημίωση ειδικού σκοπού: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Σήμερα η νέα καταβολή σε 1.695 δικαιούχους. Ποιους αφορά.

Σήμερα θα γίνει η νέα καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 1.695 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 730.248 ευρώ, από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικονομικού έτους 2020, για 1.695 δικαιούχους, που αφορά αναλυτικά:

α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά το μήνα Ιούνιο για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 8.790 ευρώ. Το σύνολο των δικαιούχων ανέρχεται σε 26.

β) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και επιχειρήσεων-εργοδοτών τουριστικών λεωφορείων, για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 721.458 ευρώ. Το σύνολο των δικαιούχων ανέρχεται στους 1.669.