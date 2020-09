Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: δεν είναι στο τραπέζι η καθολική χρήση μάσκας

Για τη χθεσινή διάσκεψη, την κατάσταση στη Λέσβο και την πορεία της πανδημίας μίλησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Θετικό συμπέρασμα» αποκόμισε η Ελλάδα από τη χθεσινή διάσκεψη στην Κορσική, όπου όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, υπήρξε «πολύ σαφής καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας». «Πολύ θετική» χαρακτήρισε, επιπλέον και την κρούση του Προέδρου της Γαλλίας, ενόψει της Συνόδου της 24- 25ης Σεπτεμβρίου.

Ο Στέλιος Πέτσας μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την πορεία της πανδημίας, τα μέτρα που δεν εξετάζονται, το άνοιγμα των σχολείων, αλλά και το φλέγον θέμα της Λέσβου, το οποίο και χαρακτήρισε «πρόβλημα που έχουμε εδώ και πολλούς μήνες», αναφερόμενος στις αντιδράσεις που υπήρξαν για την κατασκευή κλειστής δομής στο νησί της Λέσβου.

«Είχαμε αντιδράσεις, μετά είχαμε αδράνεια στις εργασίες κατασκευής, ενώ σε άλλα νησιά, όπως στη Σάμο, προχώρησαν οι εργασίες», σημείωσε και αναφέρθηκε στη μείωση των φιλοξενούμενων στο ΚΥΤ της Μόριας, που από 23.000 έφτασαν να είναι 12.000.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, «είχαμε έκρηξη μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων», ενώ ήδη «από το πρώτο βράδυ της φωτιάς, είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες ώστε να τακτοποιηθούν 3.000 -4.000 άστεγοι. Όμως οι φωτιές το 2ο και 3ο βράδυ κατέστρεψαν ολοκληρωτικά το ΚΥΤ, με αποτέλεσμα να μείνουν όλοι οι άνθρωποι άστεγοι».

«Εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα», είπε ερωτηθείς σχετικά με τα αίτια της φωτιάς και τόνισε πως «δε θα κάνουμε ανακοινώσεις αν δεν έχουμε όλα τα στοιχεία της έρευνας. Θα δώσουμε στοιχεία όταν θα έχουμε συλλήψεις». Τόνισε, ωστόσο ότι, «δεν μπήκαν μόνες τους οι φωτιές, στόχος ήταν να καταστραφεί η δομή. Το ένα σενάριο ήταν να καταστραφεί το καμπ και το άλλο να υποκινήθηκαν για άλλους λόγους».

Σχετικά με τα διαπιστωμένα κρούσματα μεταξύ των φιλοξενούμενων στο κατεστραμμένο πλέον ΚΥΤ, ο Στέλιος Πέτσας είπε πως «έχουν γίνει ήδη 2000 τεστ και έχουν παραληφθεί ακόμα 19000 τεστ και αναμένονται κι άλλα να φτάσουν στο νησί».

«Σκοπός είναι να μη γίνει μεγάλη διασπορά μέσα σε αυτό τον πληθυσμό και να μην υπάρξει διασπορά στον ντόπιο πληθυσμό», τόνισε.

Όσο αφορά στην επόμενη μέρα της καταστροφής του ΚΥΤ και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τον τοπικό πληθυσμό και τις τοπικές Αρχές, σημείωσε πως «δεν είναι παντού διάσπαρτοι, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία, αφού γίνεται διανομή φαγητού» και ξεκαθάρισε ότι, «θα ελεγχθούν όλοι. Μέχρι να γίνει αυτό, θα πρέπει να στεγαστούν. Πρώτα θα στεγαστούν οι οικογένειες με παιδιά» και συνέχισε τονίζοντας πως «το πρόβλημα με την τοπική κοινωνία είναι οι τοπικοί άρχοντες, γι’ αυτό τους καλέσαμε χθες. Η λύση πρέπει να είναι άμεση. Το θέμα είναι πόσους μπορεί να χωρέσει το νησί. Δεν μπορούν να φύγουν όλοι».

«Δεν μπορεί να υλοποιούνται όλοι οι άλλοι πυλώνες, όπως η φύλαξη των συνόρων, οι επιστροφές και να μην υλοποιείται το σχέδιο μόνο σε ένα νησί», είπε αναφερόμενος στη Λέσβο.

Όσο αφορά στις αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν υπήρξε ενημέρωση για τη συνάντηση με εκπρόσωπο της γερμανικής καγκελαρίας για επανέναρξη των συνομιλιών με την Τουρκία, ξεκαθάρισε πως «υπήρξε άμεση ενημέρωση προς τον πρώην σύμβουλο του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα» και προανήγγειλε ότι «το γραπτό κείμενο θα βγει κάποια στιγμή στη δημοσιότητα και θα φανεί γιατί ο Τούρκος ΥΠΕΞ το έδωσε στη δημοσιότητα για να το ‘κάψει’».

«Το ζήτημα όμως εδώ είναι ότι υπήρξε ενημέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης», ξεκαθάρισε.

«Θετικό ότι σταθεροποιήθηκαν τα κρούσματα»

«Η πανδημία είναι δυναμικό φαινόμενο», εξήγησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και ξεκαθάρισε ότι, «το σενάριο για καθολική χρήση μάσκας δεν είναι στο τραπέζι». Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η σταθεροποίηση των κρουσμάτων είναι κάτι θετικό, ενώ όπως είπε, τις μέρες που υπάρχουν πολλά κρούσματα είναι από συγκεκριμένες εστίες, όπως οι περίπτωση των Γιαννιτσών.

«Σημασία έχει τώρα να προσέξουμε την επανέναρξη της σχολικής χρονιάς. Αν περάσουμε αυτό το στάδιο, θα μπορούμε να ησυχάσουμε», τόνισε και ερωτηθείς για τον αριθμό των μαθητών στο σχολείο είπε πως, «όπου υπάρχει δυνατότητα να τηρηθούν αποστάσεις, τηρούνται. Υπάρχουν σχολεία που μπορούν και άλλα που δεν μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις. Το καλό είναι ότι κάθε μέρα είναι συγκεκριμένη ομάδα που έρχονται σε επαφή».

Τέλος, σχετικά με την παροχή μασκών στους μαθητές είπε πως η διανομή τους θα γίνει μέχρι τη Δευτέρα, ενώ όσο αφορά στο προσωπικό καθαρισμού των σχολείων, σημείωσε ότι «πέρυσι ήταν πάνω από 3000 και φέτος είναι πάνω από 9000 άτομα προσωπικό καθαριότητας».